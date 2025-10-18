اختتام حملة حول ثقافة السلام والعيش المشترك داخل المدارس في نجامينا



اختُتمت صباح اليوم بالمركز الإسلامي الكويتي – قسم البنين في العاصمة نجامينا، فعاليات الحملة التوعوية حول ثقافة السلام والعيش المشترك داخل المدارس، التي نظمها المركز التربوي الإقليمي للإيسيسكو بالشراكة مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ)، وذلك بعد أن شملت أنشطتها خمس مدارس عربية وفرنسية في مدينة نجامينا.



استهدفت الحملة نشر ثقافة السلام في الوسط المدرسي، وتعزيز مفاهيم التفاهم، وقبول الآخر، والعيش في انسجام داخل البيئة التعليمية، من خلال أنشطة تربوية وتفاعلية موجّهة للطلاب.



وفي كلمة بالمناسبة، أشاد السيد جوزيف، ممثل المركز التربوي الإقليمي للإيسيسكو، بمستوى التفاعل الذي رافق الحملة منذ انطلاقتها، معتبرًا أن المؤسسات التعليمية تمثل نقطة الانطلاق الحقيقية نحو بناء جيلٍ يحترم التنوع ويؤمن بقيم العيش المشترك. كما نوه بالجهود المشتركة التي بُذلت لإنجاح هذه المبادرة، مؤكدًا أهمية دعم مثل هذه البرامج في الوسط المدرسي.



من جانبه، عبّر الأستاذ محمد حسين آدم، مدير الدراسات بالمركز الإسلامي الكويتي – قسم البنين، عن اعتزازه باستضافة المؤسسة لختام الحملة، مؤكدًا أن الأنشطة المنفذة ساهمت في رفع وعي الطلاب بأهمية احترام الآخرين، وتقدير التنوع الثقافي داخل المدرسة، والابتعاد عن كل أشكال التمييز والإقصاء.



وقد أبدى الطلاب تفاعلًا إيجابيًا مع مضامين الحملة، من خلال مشاركاتهم المتنوعة التي عبّرت عن وعي متزايد بأهمية بناء علاقات قائمة على الاحترام والتفاهم داخل المؤسسة التعليمية.