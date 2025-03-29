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الحلويات التشادية: نكهات العيد تزدهر في الأسواق


Alwihda Info | Par ‎سودة شرف الدين مهاجر - 29 Mars 2025



الحلويات التشادية: نكهات العيد تزدهر في الأسواق
 

الآن ونحن على أعتاب نهاية شهر رمضان الفضيل واقتراب عيد الفطر، يقبل معظم التشاديين على شراء الحلويات لتناولها وتقديمها للزوار في أيام العيد. في هذا السياق، نتحدث عن صناعة الحلويات، وخاصة الكعك، الذي يعد من الأساسيات في الاحتفالات. الأسواق تعج بالنشاط مما يدر دخلاً كبيرًا، حيث يبيع الباعة الكعك وغيره من الحلويات.

 

ذهبنا لمقابلة السيدة لطيفة حسين، صاحبة الخبرة والمهارة في صناعة الكعك والمعجنات، وهي متخصصة في هذه الصناعة. السيدة لطيفة كشفت عن خبراتها وتفاصيل هذا النشاط المزدهر، موضحة أنها تعلمت صناعة المعجنات من أمها منذ كانت صغيرة، وهي الآن تمارس هذه الحرفة منذ حوالي 45 عامًا.

 

الكعك يتكون من عدة أنواع مثل الدبلة، البسكويت، الخيربة، والترومبة، بالإضافة إلى مكونات أخرى مثل الدقيق، الدهون، السمسم، البيض، اللبن، السكر، وخميرة الحلويات. وتبيع السيدة لطيفة سلة الكعك بأسعار تتراوح بين ألفين وثلاثة آلاف فرنك، حسب الطلب

 


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