السفيرة التشادية في الولايات المتحدة الأمريكية تقدم أوراق اعتمادها



قدمت غاتا كيتوكو ، السفيرة فوق العادة والمفوضة لجمهورية تشاد لدى الولايات المتحدة الأمريكية ، خطابات اعتمادها إلى رئيس الولايات المتحدة جو بايدن يوم الجمعة 30 يونيو 2023.



خلال هذا الاجتماع الهام ، سلط الرئيس الأمريكي الضوء على التحديات العالمية والإقليمية المشتركة التي تواجه بلداننا. وتشمل هذه التحديات مكافحة الإرهاب ، وتعزيز الأمن الإقليمي في منطقة الساحل ، وكذلك الاستجابة للأزمات الصحية العالمية وتغير المناخ. كما لوحظ تأثير الاحترار العالمي ، بما في ذلك الظروف الجوية القاسية ، والاعتراف بالدور الرئيسي للمناخ في حركات الهجرة وتهجير السكان.



أعرب الرئيس بايدن عن استعداده للعمل مع حكومة تشاد لتعزيز الاستجابة الجماعية لمواجهة تحديات الصحة العامة. وأكد أن الولايات المتحدة وتشاد يمكن أن تكونا شريكين أقوياء في الحفاظ على صحة كوكبنا وشعبينا في السنوات القادمة.



عُينت سفيرة النوايا الحسنة السابقة لدى رئاسة الجمهورية ، كيتوكو غاتا نغولو ، سفيرة تشاد لدى الولايات المتحدة في 21 يناير 2023. وقد حلت محل نغوتي غالي كوتو.