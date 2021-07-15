Alwihda Info
http://www.alwihdainfo.com
Accueil
Envoyer à un ami
Imprimer
Grand
Petit
Partager
TCHAD

الشرطة القضائية تستجوب عبيدو لساعات عدة


Alwihda Info | Par Brahim Issa - 15 Juillet 2021



الشرطة القضائية تستجوب عبيدو لساعات عدة

مثُل الأمين العام للوفاق التشادي للدفاع عن حقوق الإنسان السيد محمد نور عبيدو أمام الشرطة القضائية للإجابة على تساؤلات وزارة الأمن العام والهجرة حول قضية أسرى الحرب.

أفاد مصدر مقرب من محمد نور عبيدو إن الشرطة القضائية استدعته بعد تلقيها شكوى ضد عبيدو من قبل وزارة الأمن العام.

وتنص الشكوى على طلب تبرير لما قاله محمد نور عبيدو في بيان الأخير بشأن حالة أسرى الحرب في السجون الحكومية ، وبحسب المصدر فإن الجلسة ستستأنف غدا الساعة التاسعة صباحا لإنهاء الاستجواب.

للتذكير فقد أصدر الوفاق التشادي للدفاع عن حقوق الإنسان يوم 24 مايو 2021 ، بيان كيّف فيه أوضاع أسرى الحرب في سجن كليسوم ، وأكد وفاة 27 منهم إثر التعذيب.


Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
A NE PAS MANQUER

TCHAD - 15/07/2021

Foire Souda-Tchad : le délégué du gouvernement galvanise la jeunesse

Foire Souda-Tchad : le délégué du gouvernement galvanise la jeunesse

الشرطة القضائية تستدعي عبيدو مجددا الشرطة القضائية تستدعي عبيدو مجددا 14/07/2021

Populaires

Tchad : "Je suis appelée à des nouvelles responsabilités au sein du parti", Fatimé Soumaïla

15/07/2021

Tchad : le chef du gouvernement fait le point sur les régies financières

15/07/2021

Tchad : l'Inspecteur général d'État et son adjointe remplacés et appelés à d'autres fonctions

15/07/2021
TRIBUNE & DEBATS

POINT DE VUE - 13/07/2021 - Mbaïnaissem Gédéon

Tchad : l'eau en sachet refait surface à N'Djamena

Tchad : l'eau en sachet refait surface à N'Djamena

Cameroun : refinancement de l'Eurobond, entre leurre et lueur Cameroun : refinancement de l'Eurobond, entre leurre et lueur 06/07/2021 - Célestin Bedzigui, économiste et président du Parti de l’Alliance Libérale (PAL)

ANALYSE - 14/07/2021 - Abba Issa

Tchad: les relations de bon voisinage existent-elles de nos jours ?

Tchad: les relations de bon voisinage existent-elles de nos jours ?

انتشار فكرة التناوب الوراثي للسلطة في أفريقيا انتشار فكرة التناوب الوراثي للسلطة في أفريقيا 06/07/2021 - Brahim Issa

REACTION - 04/06/2021 - Info Alwihda

Tchad : suspendu de ses fonctions, le délégué de l'environnement du Salamat se défend

Tchad : suspendu de ses fonctions, le délégué de l'environnement du Salamat se défend

Confinement de N'Djamena : une mesure impopulaire Confinement de N'Djamena : une mesure impopulaire 03/01/2021 - Mbainaissem Gédéon

© 2020 Alwihda Info
À propos d'Alwihda - Historique - Contact - Newsletter