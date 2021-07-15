الشرطة القضائية تستجوب عبيدو لساعات عدة



مثُل الأمين العام للوفاق التشادي للدفاع عن حقوق الإنسان السيد محمد نور عبيدو أمام الشرطة القضائية للإجابة على تساؤلات وزارة الأمن العام والهجرة حول قضية أسرى الحرب.



أفاد مصدر مقرب من محمد نور عبيدو إن الشرطة القضائية استدعته بعد تلقيها شكوى ضد عبيدو من قبل وزارة الأمن العام.



وتنص الشكوى على طلب تبرير لما قاله محمد نور عبيدو في بيان الأخير بشأن حالة أسرى الحرب في السجون الحكومية ، وبحسب المصدر فإن الجلسة ستستأنف غدا الساعة التاسعة صباحا لإنهاء الاستجواب.



للتذكير فقد أصدر الوفاق التشادي للدفاع عن حقوق الإنسان يوم 24 مايو 2021 ، بيان كيّف فيه أوضاع أسرى الحرب في سجن كليسوم ، وأكد وفاة 27 منهم إثر التعذيب.