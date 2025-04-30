Alwihda Info
http://www.alwihdainfo.com
Accueil
Envoyer à un ami
Imprimer
Grand
Petit
Partager
TCHAD

الشرطة الوطنية تفكك شبكتين إجراميتين خطيرتين


Alwihda Info | Par Alwihda - 30 Avril 2025



الشرطة الوطنية تفكك شبكتين إجراميتين خطيرتين
 
قامت المديرية العامة للشرطة الوطنية، داخل مبانيها، صباح يوم الأربعاء 30 أبريل 2025، بعرض تفاصيل تفكيك شبكتين إجراميتين خطيرتين أمام الصحافة، وذلك بحضور مسؤولي الشرطة الوطنية.
وقد بدأت المراسم، التي اتسمت بالبساطة لكنها كانت ذات دلالة كبيرة، بكشف شبكة واسعة من المحتالين المتخصصين في تزوير الوثائق الرسمية، وخاصة وثائق بيع وتسجيل المركبات.
ويترأس هذه الشبكة أجنبي لم يتم الكشف عن هويته لأغراض متعلقة بالتحقيق.
وقد تم توقيف أفراد هذه الشبكة بفضل تحقيق دقيق أجرته الجهات المختصة. وخلال توقيفهم، حاول المزورون رشوة عناصر الأمن بمبلغ قدره أربعة ملايين فرنك إفريقي، لكن محاولتهم باءت بالفشل. فقد أظهرت قوات الأمن يقظة ونزاهة مكّنت من إنجاح العملية. كما تم العثور بحوزتهم على مبلغ مالي كبير دون وجود مبرر قانوني.
وفي مرحلة ثانية، تم تسليط الضوء على مجموعة أخرى لا تقل خطورة، تتكون من مهربي مخدرات تم توقيفهم وبحوزتهم كمية كبيرة من المواد المخدرة. وقد أبدى هؤلاء المجرمون مقاومة شرسة أثناء اعتقالهم.
ويُواجه المشتبه بهم، الذين أصبحوا الآن بين يدي العدالة، تهماً تشمل حيازة غير قانونية للأسلحة، وتجارة المخدرات، وتزوير الوثائق الإدارية، ومحاولة الرشوة. ومن خلال هذه العملية النوعية، تؤكد الشرطة الوطنية مجدداً دورها المحوري في حفظ النظام العام ومحاربة جميع أشكال الجريمة بالتعاون مع السكان.


Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
A NE PAS MANQUER

TCHAD - 29/04/2025

Tchad : Direct Relief offre quatre tonnes des produits sanitaires au ministère de la Santé publique

Tchad : Direct Relief offre quatre tonnes des produits sanitaires au ministère de la Santé publique

Tchad : les Forces de sécurité libèrent les derniers otages dans le Mayo-Kebbi-Ouest Tchad : les Forces de sécurité libèrent les derniers otages dans le Mayo-Kebbi-Ouest 29/04/2025

Populaires

Tchad : le Premier ministre inaugure l’usine d’égrenage de coton de Gounou Gaya

29/04/2025

Tchad : renforcement des capacités des communes du Kanem sur la planification et la recherche des financements

29/04/2025

Tchad : la STE lance une formation de l'atelier intitulé Femme et la gestion de l'eau

29/04/2025
TRIBUNE & DEBATS

POINT DE VUE - 16/03/2025 - Jean Paul Ntsengue, expert juriste.

Comment sortir du FCFA et signer de nouveaux accords de coopération économique avec la France ?

Comment sortir du FCFA et signer de nouveaux accords de coopération économique avec la France ?

Thiaroye 44 : manifeste pour la nationalité française des descendants de tirailleurs Thiaroye 44 : manifeste pour la nationalité française des descendants de tirailleurs 03/12/2024 - Aliou Tall, Président du RADUCC (Réseau Africain de Défense des Usagers, des Consommateurs et du Citoyen)

ANALYSE - 29/04/2025 - Barra Lutter

Tchad : qu'apporte l’enseignement supérieur dans l'amélioration du bien-être des Tchadiens ?

Tchad : qu'apporte l’enseignement supérieur dans l'amélioration du bien-être des Tchadiens ?

La lutte contre la polio, une priorité vitale pour le Bassin du Lac-Tchad et le Tchad La lutte contre la polio, une priorité vitale pour le Bassin du Lac-Tchad et le Tchad 26/04/2025 - Ahmad Youssouf Ali

REACTION - 01/03/2025 - Alwihda

Dr. Ahmat Yacoub Dabio : “L’assassinat de Yaya Dillo constitue une mauvaise image pour le Tchad”

Dr. Ahmat Yacoub Dabio : “L’assassinat de Yaya Dillo constitue une mauvaise image pour le Tchad”

Tchad : clarifications de l'ANAM sur la procédure disciplinaire contre l'ex-Directrice de la Planification Tchad : clarifications de l'ANAM sur la procédure disciplinaire contre l'ex-Directrice de la Planification 28/02/2025 - Alwihda

© 2024 Alwihda Info
À propos d'Alwihda - Historique - Contact - Newsletter