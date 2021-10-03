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TCHAD

الشرطة الوطنية ستقدم شكوى ضد منظمو مسيرة واكت تما


Alwihda Info | Par Brahim Issa - 3 Octobre 2021



الشرطة الوطنية ستقدم شكوى ضد منظمو مسيرة واكت تما

أعلن وزير الإعلام ، المتحدث باسم الحكومة ، عبد الرحمن غلام الله عبر التلفزيون الوطني ، الأحد ، أن الشرطة "ستقدم شكوى عن جميع الأضرار التي لحقت بها" في أعقاب أعمال العنف التي وقعت خلال مظاهرة واكت تما في 2 أكتوبر في انجمينا.

وشدد الوزير بأن السلطات العليا بالبلاد "لن تسمح لهذه العصابة من الشباب غير المسؤولين بالمرور والذين يعتقدون أن السياسة هي عنف وسيتم محاكمتهم".

وقال عبد الرحمن غلام الله إن 12 شرطيا أصيبوا بجروح وتضررت 12 مركبة تابعة لقوات إنفاذ القانون.

وأضاف الوزير "إنه لأمر محزن للغاية أننا وصلنا إلى مثل هذا التطرف ، واستنكر عدم احترام المسار الرسمي للمسيرة ، معتبرا هذا الوضع غير مقبول في دولة القانون ، وشكك في أجندة واكت تما.

وبحسب وزير الإعلام ، فإن "هؤلاء المنظمين كانوا يرغبون في الدخول في صراع مع السلطات ، والسعي إلى مواجهة مع الشرطة.


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