العودة المظفّرة للفائزين التشاديين في المسابقة الدولية للقرآن الكريم بالمملكة العربية السعودية



البلاد تستقبل أبناءها الحفاظ الفائزين في مسابقة الملك عبدالعزيز لحفظ القرآن الكريم بالمملكة العربية السعودية::

عاد ظهر اليوم الخميس المتسابقان التشاديان الفائزان في مسابق الملك عبدالعزيز في حفظ القرآن الكريم الدولية بلمملكة العربية ، والتي أحرز فيها التشادي محمد أدم محمد المركز الاول في الفرع الأول وهو حفظ القرآن الكريم كاملا بالقراءات السبع المتواترة من طريق الشاطبية رواية ودراية .

بينما احرز المتسابق محمد محمد طاهر كوسي المركز الثاني في الفرع الثالث وهو حفط القرآن الكريم كاملا مع حسن الأداء والتجويد.

وبهذا الفوز المشرف الذي رفع علم البلاد عاليا في مهبط الوحي مكة المكرمة ، بمشاركة أكثر من 128 دولة .

وكان في استقبالهما فور وصولهما رئيس المجلس الأعلى للشئون الإسلامية بجمهورية تشاد فضيلة الشيخ الدكتور محمد خاطر عيسى وناىلبه الول الشيخ عبدالدائم عبدالله عثمان، إلى جانب مستشار رئيس الجمهورية المكلف بالبعثات جبريل سعيد عمة، فضلا عن حضور أعضاء لجنة التحكم للمسابقات الدولية، وأسر الفائزين وطلاب القرآن الكريم.

وقد أعرب الفائزان عن فائق إمتنانهما بهذا الفوز المستحق ، الذي سجلت فيه البلاد مركزين في مسابقة تعد من اقوى المسابقات الدولية في حفظ القرآن الكريم كاملا بالقراءات وحسن الأداء.

بدوره رئيس المجلس الأعلى للشؤون الاسلامية قال إن هذا الفوز جاء نتيجة الإعداد الجيد والاختيار الأمثل للمرشحين من الممثلين للبلاد في مسابقات القرآن الكريم، مهديا هذا الفوز لجميع الشعب التشادي وعلى رأسهم فخامة مشير تشاد محمد إدريس ديبي إتنو .