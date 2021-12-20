القائد العام للقوات المسلحه التشادية يشيد بقرار زيادة رواتب الجيش



أكد القائد العام للقوات المسلحة التشادية اللواء أبكر عبد الكريم داود ، في بيان صحفي ، صباح اليوم ، أن الجيش التشادي يتقاضى راتبا بسيطا منذ عام 1979 ، وتحسن الوضع على مدى العقود السابقة ، إلا أنه غير كافي ، لكن الآن في عهد المجلس العسكري الانتقالي وجد الجيش التشادي مكانًا في الراتب الشهري.



قال اللواء: عندما التحقنا بالجيش أخذنا 3 آلاف راتباً شهرياً ، وكما أخذنا 6 آلاف فرنك سيفا كراتب ، مضيفا منذ 1979 الجيش التشادي لم يحصل على راتب لائق ، لكن في المرحلة الانتقالية الحالية تمت إضافة الراتب.



وأضاف باسم الجيش التشادي أرحب بهذا النهج المبارك وأشكر المجلس العسكري الانتقالي واللجنة المشرفة على ملف الزيادات في الرواتب والمجلس الوطني الانتقالي الذي وافق على القرار ، مشيرا إلى أن الجيش التشادي جيشا جمهوريا وملكا للدولة فقط فإن الجيش يخدم التشاديين بدون تصنيف على حد تعبيره.



كما قدم العديد من النصائح للجيش بشكل عام وللمسؤولين العسكريين ، لا سيما فيما يتعلق بمسائل احترام المهنة وتطبيق الأخلاق العسكرية ، وأوصى بتدريب أفراد الأمن.