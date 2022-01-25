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اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان تعلن تقييما لأوضاع في دار وداي وتقرر إجراء تحقيقاً


Alwihda Info | Par Brahim Issa - 25 Janvier 2022



اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان تعلن تقييما لأوضاع في دار وداي وتقرر إجراء تحقيقاً

دعت اللجنة الوطني لحقوق الإنسان السلطات إلى تحمل مسؤولياتها لوضع حد للمظاهرات في أبشه في أسرع وقت ممكن ، مع احترام صارم لحقوق الإنسان وتعتزم اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان فتح تحقيق لتحديد الجناة في مقتل المحتجين ، بحسب رئيس اللجنة عمر محمد.

وأكدت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان استخدام الذخيرة الحية من قبل الشرطة وأعلن عن حصيلة أولية بخمسة قتلى و 35 جريحًا.

تأتي أعمال الشغب في أعقاب الإعلان عن تنصيب رئيس منطقة من قبيلة بني هلبة العربية ، المقرر في أبشه في 29 يناير 2022 ، تنفيذا لمرسوم واندلعت مظاهرات يوم 24 يناير للطعن في التعيين.


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