المفوضية الوطنية لحقوق الإنسان تستنكر أعمال العنف أثناء مسيرة واكت تما



أعرب رئيس المفوضية الوطنية لحقوق الإنسان ، جدة عمر محمد ، عن أسفه يوم 4 أكتوبر للأحداث التي وقعت خلال مسيرة واكت تاما يوم السبت الماضي.



واستنكر المفوضية الوطنية لحقوق الإنسان مشيرا إلى أن "مسيرة واكت تما لم تسر في هدوء" سيما الطريق لم يتم اتباعها.



وتدعو المفوضية الوطنية لحقوق الإنسان إلى مزيد من المسؤولية في مثل هذه المواقف الضارة التي تقوض مصداقية العملية الانتقالية.



وقالت وزارة الأمن العام إن 12 ضابطا أصيبوا بجروح وتضررت 12 مركبة تابعة للامن ومن جهته ، يستحضر واكت تما أربعين جريحًا.



وأعلن وزير الاعلام عبد الرحمن غلام الله أن الشرطة الوطنية سترفع شكوى ضد منظمي المسيرة يعتزم واكت تما السير مجددًا يوم 9 أكتوبر.