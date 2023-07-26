النظيف يمثل الرئيس الانتقالي في القمة الروسية الأفريقية



غادر وزير الدولة وزير الخارجية ، السفير محمد صالح النظيف العاصمة انجمينا متجهاً إلى سانت بطرسبرغ في 25 يوليو حيث سيشارك في القمة الروسية الأفريقية التي ستعقد في الفترة من 27 إلى 28 يوليو.



يرافقه وفد رفيع المستوى ، سيمثل وزير الدولة تشاد في هذا الحدث الواسع النطاق الذي سيجمع بين القادة الأفارقة والروس ، ويبلغ الوزارة من خلال بيان صحفي.



توفر هذه القمة منصة قيمة لتعميق العلاقات الثنائية بين تشاد وروسيا ، وكذلك لاستكشاف فرص جديدة للتعاون.



وسيجري وزير الدولة ، خلال مشاركته في القمة الروسية الأفريقية ، مناقشات مثمرة مع أقرانه وممثلين آخرين رفيعي المستوى ، من أجل تعزيز مصالح تشاد وتعزيز العلاقات السياسية والاقتصادية والثقافية بين البلدين.



سينتهز وزير الخارجية هذه الفرصة للتبادل مع ممثلين آخرين من إفريقيا وروسيا حول القضايا ذات الاهتمام المشترك ، مثل الأمن والتجارة والاستثمار والتعاون.