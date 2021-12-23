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النهضة الشبابية التشادية تختتم فعاليات ملتقى جيل البناء وتكرم الشخصية العامة لعام ٢٠٢١


Alwihda Info | Par Brahim Issa - 23 Décembre 2021



النهضة الشبابية التشادية تختتم فعاليات ملتقى جيل البناء وتكرم الشخصية العامة لعام ٢٠٢١

أختتمت منظمة النهضة الشبابیة مسلء اليوم الخميس الموافق 23 ديسمبر فعاليات ملتقي جيل البناء الأول التي أقامتها في مبنى المتحف الوطني تحت شعار" عطاء وبناء من أجل غد أفضل" .

حضر الحفل رئيس مجلس الإدارة المنظمة الدكتور إسحاق عيسى يوسف والأمين العام للنهضة الأستاذ علي بشر آدم وأعضاء المكتب التنفيذي للمنظمة وعدد كبير من المشاركين في الملتقي.

بعد عرض فيديو وثائقي لجميع أنشطة الملتقى التي أجريت خلال اليومين ، من الدورات والمحاضرات وغيرها من الأنشطة قدمت الشاعرة ساكنة محمد أحمد كلمة الشكر نيابة عن المشاركين في الملتقى وادلت بمقترحات توجيهي للجنة المنظمة.

وتحدث السيد بشر علي ، الأمين العام للمنظمة ، نيابة عن المنظمة ، وشكر جميع اللجان التي نظمت الملتقى ، مذكرا بالأنشطة الثقافية التي قامت بها المنظمة في السنوات الأخيرة ، موضحا الغرض من إقامة الملتقى و جائزة الشخصية العامة السنوية.

أما الصحفي أبكر إدريس الفائز بالجائزة في العام الماضي ممثلا لجنة التحكيم المكونة من ٣ أشخاص ، ذكر في حديثة أسماء المرشحين الخمسة موضحا شروط المشاركة ، وقد أعلن الفائز بلقب الشخصية العامة لهذا العام الصحفي عبدالرحمن يحيى صالح بنسبة 53% والمدرب صيف النصر الماحي احتل المرتبة الثانية بنسبة 36 % وفي الترتيب الأخير الدكتورة عائشة أمين عشر بنسبه 9%.

ويشهد الحفل تقديم شهادات مشاركة لجميع المشاركين في ملتقي جيل البناء الأول بذلك أسدل الستار على بصورة تذكارية مع جميع الحضور.


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