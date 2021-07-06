انتشار فكرة التناوب الوراثي للسلطة في أفريقيا

بدأت تنتشر فكرة إنتقال السلطة على نمط الوراثي في إفريقيا بشكل ملحوظ ونماذج ذلك يتجسد في كل من دولة توغو، والكونغو الديمقراطية وتشاد بعد وفاة ديبي الأب ... إلخ.



وكما يتساءل البعض هل هذا يعني النمط من السلطة الانتقال من الأب إلى الابن يتوافق مع تعريف الديمقراطية ؟ التي تقوم على أساس تناوب السلطة السياسية بحرية ، عبر صناديق الاقتراع مع ذلك الجيل الأخير أصبح يتبنى نمط التوريث متراميا الطرف عن الدستور الذي وُضع للحفاظ على أسس الديمقراطية.



وكما رحبت بعض الأنظمة الدولية في بعض الأحيان هذا الخلافة في السلطة (نمط التوريث) ، لقد حان الوقت لكي يستيقظ الأفارقة ، يجب أن تظهر إفريقيا نضجًا من خلال إعطاء الأولوية للمصلحة الجماعية على المصلحة الفردية. يجب أن تكون المؤسسات أقوى من أجل الاستجابة لمثل هذه السيناريوهات ، يجب على دول إفريقيا أن تتغير وتتخذ مصيرها بيدها من أجل النهوض بالرجل المناسب في المكان المناسب.