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انجمينا: الحكومة تمنح مهلة أخيرة لإخلاء الأراضي المستولى عليها قرب مطار حسن جاموس


Alwihda Info | Par Alwihda - 26 Avril 2025



انجمينا: الحكومة تمنح مهلة أخيرة لإخلاء الأراضي المستولى عليها قرب مطار حسن جاموس

في يوم الجمعة 25 أبريل 2025، قامت بعثة وزارية رفيعة المستوى بزيارة ميدانية إلى الدائرة الثانية من العاصمة انجمينا، وتحديداً إلى حي قجة، المحاذي مباشرةً لمطار حسن جاموس الدولي، وقد ضمت هذه الزيارة كلاً من وزير الإسكان والتخطيط العمراني، السيد أسيلك محمد حلاتة، ووزير الأمن العام والهجرة ،الفريق علي أحمد أغبش، ووزير العدل وحامي الأختام، السيد يوسف توم، ووزير الدولة المكلف بالإدارة الإقليمية واللامركزية،أحمد عمر أحمد،بالإضافة إلى مندوبة بلدية انجمينا لدى الحكومة وبعض عمد الدوائر.

الهدف من الزيارة هو الوقوف ميدانياً على الاستيلاء غير القانوني والمستمر لمنطقة تم إعلانها اراضي عقارية تابعة للدولة، رغم أنها كانت موضوعاً لعمليات إخلاء سابقة رافقتها تدابير تعويض.

ورغم الجهود المبذولة من قبل السلطات، لا تزال العديد من البنايات العشوائية تنمو في هذه المنطقة الاستراتيجية، الواقعة عند نقطة حساسة بمحاذاة المطار ، واعتبر الوزراء الثلاثة هذه الوضعية غير مقبولة، مشددين على أنها تمثل خرقاً صارخاً لقوانين الجمهورية.

وأمام وسائل الإعلام، أعلنت البعثة الحكومية عن إجراء صارم: منح آخر مهلة مدتها ثلاثة أسابيع للذين استولوا علي هذه الاراضي، لإخلاء المنطقة. وقال الوزراء بصوت موحد: «لم يعد الأمر تحذيراً، بل هو إنذار نهائي. وبعد انقضاء هذه المهلة، سيتم تطبيق القانون بكل صرامة».

وأكدوا أنه لا أحد فوق القانون، وأن المصلحة العامة يجب أن تعلو على المصالح الخاصة. وتندرج هذه العملية في إطار ديناميكية إعادة التنظيم العمراني واحترام معايير تخطيط الأراضي، باعتبارها ضمانة لعاصمة حديثة وآمنة.


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