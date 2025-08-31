Alwihda Info
http://www.alwihdainfo.com
Accueil
Envoyer à un ami
Imprimer
Grand
Petit
Partager
TCHAD

انطلاق مبادرة "سبت التضامن" لمساندة الفئات الضعيفة في نجامينا


Alwihda Info | Par Yousra - 31 Août 2025



انطلاق مبادرة "سبت التضامن" لمساندة الفئات الضعيفة في نجامينا

أطلقت وزيرة العمل الاجتماعي والتضامن والشؤون الإنسانية، زهرة محمد عيسى، يوم السبت 30 أغسطس 2025، بمركز الأم والطفل الاستشفائي الجامعي بالعاصمة نجامينا، فعاليات يوم السبت التضامن.

تهدف هذه المبادرة إلى مساعدة الشرائح الضعيفة وتعزيز قيم التكافل الاجتماعي.

من جانبه، أعرب مدير المستشفى عن امتنانه لهذه الخطوة التي قامت بها الوزيرة، مؤكداً أنها تعكس التزام الوزارة تجاه المرضى وحرصها على الاطلاع على الحقائق ميدانياً.

بدورها، أوضحت الوزيرة زهرة محمد عيسى أن يوم السبت التضامن ليس مجرد شعار، بل التزام بالعمل الجماعي لمواجهة التحديات. كما دعت جميع الأطراف إلى مد يد العون لذوي الدخل المحدود، تجسيداً لروح التضامن الوطني.


Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
A NE PAS MANQUER

TCHAD - 29/08/2025

Tchad : Le Chef de l'État rétrocède le Palais présidentiel de Mongo au Conseil provincial

Tchad : Le Chef de l'État rétrocède le Palais présidentiel de Mongo au Conseil provincial

Tchad : Knock On Art met en lumière les jeunes talents du Sahel Tchad : Knock On Art met en lumière les jeunes talents du Sahel 29/08/2025

Populaires

Tchad : Réception du vaccin contre le choléra à Abéché

30/08/2025

​Tchad : Une mère tue son fils de trois ans lors d’un accès de colère

30/08/2025

N'Djamena : risques Sanitaires accrus avec l'arrivée de la saison des pluies

31/08/2025
TRIBUNE & DEBATS

POINT DE VUE - 29/08/2025 - Dr. Rokia Ahjou

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée 25/08/2025 -

ANALYSE - 29/08/2025 - Nguessitta Djimtengaye William

Tchad : Les enfants travailleurs face à l'indifférence

Tchad : Les enfants travailleurs face à l'indifférence

Tchad : Réussite et richesse, un débat entre deux visions Tchad : Réussite et richesse, un débat entre deux visions 25/08/2025 - Achta Mahamat

REACTION - 23/08/2025 - Albadour Acyl Ahmat Akhabach

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach

Politique : Maaouiya Abderahim Bremé appelle à la cohésion et au respect des valeurs du parti MPS Politique : Maaouiya Abderahim Bremé appelle à la cohésion et au respect des valeurs du parti MPS 13/08/2025 - Maaouiya Abderahim Bremé

© 2024 Alwihda Info
À propos d'Alwihda - Historique - Contact - Newsletter