انطلاق مبادرة "سبت التضامن" لمساندة الفئات الضعيفة في نجامينا



أطلقت وزيرة العمل الاجتماعي والتضامن والشؤون الإنسانية، زهرة محمد عيسى، يوم السبت 30 أغسطس 2025، بمركز الأم والطفل الاستشفائي الجامعي بالعاصمة نجامينا، فعاليات يوم السبت التضامن.



تهدف هذه المبادرة إلى مساعدة الشرائح الضعيفة وتعزيز قيم التكافل الاجتماعي.



من جانبه، أعرب مدير المستشفى عن امتنانه لهذه الخطوة التي قامت بها الوزيرة، مؤكداً أنها تعكس التزام الوزارة تجاه المرضى وحرصها على الاطلاع على الحقائق ميدانياً.



بدورها، أوضحت الوزيرة زهرة محمد عيسى أن يوم السبت التضامن ليس مجرد شعار، بل التزام بالعمل الجماعي لمواجهة التحديات. كما دعت جميع الأطراف إلى مد يد العون لذوي الدخل المحدود، تجسيداً لروح التضامن الوطني.