POLITIQUE

انعقاد الجلسة العادية للجنة المديرة لحزب التجمع من أجل الديمقراطية والتقدم (RDP)


Alwihda Info | Par Mariam Marouf - 29 Décembre 2025



انعقاد الجلسة العادية للجنة المديرة لحزب التجمع من أجل الديمقراطية والتقدم (RDP)
 

انعقدت يوم 29 ديسمبر 2025 بالعاصمة نجامينا الجلسة العادية للجنة المديرة لحزب التجمع من أجل الديمقراطية والتقدم (RDP)، برئاسة الرئيس الوطني للحزب، محمد اللهو طاهر، وبحضور أعضاء المكتب التنفيذي، إلى جانب عدد من القيادات الوطنية وممثلي الهياكل القاعدية.

واستهلّ الرئيس الوطني للحزب، محمد اللهو طاهر، أشغال الجلسة بكلمة ترحيبية، رحّب فيها بالمشاركين القادمين من مختلف الولايات، مثمّنًا روح الالتزام والمسؤولية التي يتحلّى بها مناضلو ومناضلات الحزب. كما دعا الحضور إلى الوقوف دقيقة صمت ترحّمًا على أرواح المناضلين الذين وافتهم المنية، وتركوا بصمتهم في المسار السياسي والتنظيمي للحزب.

وأكد محمد اللهو طاهر في كلمته أن انعقاد هذه الجلسة يأتي في سياق وطني وسياسي دقيق، يتزامن مع انطلاق مسار الجمهورية الخامسة، وما تفرضه هذه المرحلة من مسؤوليات تتعلق بترسيخ الاستقرار المؤسسي، وتعزيز الممارسة الديمقراطية، وبناء الثقة بين الدولة والمواطنين. وأوضح أن حزب التجمع من أجل الديمقراطية والتقدم ظل، منذ بداية المرحلة الانتقالية في أبريل 2021، منحازًا لخيار الاستقرار الوطني والحفاظ على مؤسسات الدولة، حتى وإن ترتّب على ذلك تضحيات سياسية ظرفية أو سوء فهم لدى بعض القواعد الحزبية، مشددًا على أن المصلحة العليا للوطن يجب أن تبقى فوق كل الاعتبارات الحزبية.

كما اعتبر الرئيس الوطني للحزب أن هذه الجلسة تشكّل محطة تنظيمية أساسية لإعادة ترتيب البيت الداخلي، وتعزيز الانضباط والانسجام داخل هياكل الحزب، إلى جانب تحديث أساليب العمل واستعادة الحضور الفاعل في الساحة الوطنية. ودعا في هذا الإطار إلى تطوير آليات التواصل، والانفتاح على فئة الشباب ومختلف الشرائح الاجتماعية، وتعزيز العمل الميداني، وتفعيل دور الهياكل القاعدية في تأطير المواطنين والمشاركة الفاعلة في الشأن العام.

وجدد محمد اللهو طاهر التزام حزب التجمع من أجل الديمقراطية والتقدم بدعم الاستقرار المؤسسي، والحوار السياسي المسؤول، واحترام القوانين والمؤسسات الوطنية، مؤكدًا تمسّك الحزب بقيم الوحدة الوطنية والعدالة الاجتماعية وخدمة الصالح العام، واستعداده لمواصلة دوره كشريك أساسي في ترسيخ المسار الديمقراطي وبناء دولة قوية وعادلة.

واختُتمت أشغال الجلسة بالتأكيد على ضرورة مواصلة التعبئة التنظيمية، وإعادة هيكلة الفروع المحلية، ووضع برنامج عمل سياسي وتنظيمي للمرحلة المقبلة، بما يعزّز حضور الحزب ويقوّي مساهمته في الحياة السياسية الوطنية.

 


