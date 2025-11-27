تاجر يتبرع بـ10 آلاف «لفاية» لصالح النساء السودانيات اللاجئات في تشاد

في مبادرة إنسانية لاقت ترحيباً واسعاً، شهد مقر المخزن العام للهوية الوطنية للأمن الغذائي في تشاد، يوم 27 نوفمبر 2025، حفل تسليم 10,000 قطعة قماش “لفاية” تبرّع بها التاجر علي محمد أدج دعماً للنساء السودانيات اللاجئات من الفئات الأكثر ضعفاً.

وقد تمت عملية التسليم بحضور الأمين العام لوزارة الشؤون الاجتماعية والتضامن، السيد آدم التور النور، إلى جانب عدد من المسؤولين والفاعلين في القطاع الاجتماعي.



وخلال المناسبة، أكد التاجر علي محمد أدج أن مبادرته جاءت استجابة للظروف الإنسانية الحرجة التي تعيشها النساء اللاجئات، مشيراً إلى أن الواجب الإنساني يحتم على الجميع الوقوف إلى جانبهن في ظل التحديات اليومية التي يواجهنها داخل المخيمات. واعتبر أن هذا التبرع جزء من مسؤوليته الاجتماعية التي يحرص على أدائها، معلناً استعداده لمواصلة تقديم الدعم متى دعت الحاجة.



من جهته، ثمّن الأمين العام للوزارة، السيد آدم التور النور، هذه الخطوة الإنسانية، واصفاً إياها بأنها مبادرة جاءت في توقيت بالغ الأهمية وتعكس روح التضامن التي تسعى الدولة إلى ترسيخها في إطار دعم الفئات الضعيفة.

وأوضح أن مساهمة القطاع الخاص تُعد رافداً مهماً لجهود الدولة، بقيادة رئيس الجمهورية محمد إدريس ديبي إتنو، ولعمل حكومة الجمهورية الخامسة في تعزيز العمل الاجتماعي.



وأكد الأمين العام أن الوزارة ستعمل على توزيع هذه اللفايات بشكل عادل وشفاف لضمان وصولها إلى النساء المستفيدات، مشدداً على أن تعزيز الشراكات مع الفاعلين الاقتصاديين يظل خياراً استراتيجياً لتحسين جودة الخدمات الاجتماعية والظروف الإنسانية للاجئين.



واختُتم الحفل بتأكيد الحضور على أهمية مثل هذه المبادرات الفردية التي تعكس روح التضامن والمسؤولية الاجتماعية، مشيرين إلى أن هذه الجهود العملية تسهم بشكل مباشر في تحسين حياة النساء اللاجئات والتخفيف من معاناتهن، وتشكل نموذجاً يُحتذى به في التعاون بين القطاع الخاص والحكومة لخدمة المجتمع.

