تشاد: الاتحاد الإفريقي ووزارة البيئة ينظمان ورشة تدريبية حول تطوير قطاع الصيد



نظم الاتحاد الإفريقي بالتعاون مع وزارة البيئة والصيد والتنمية المستدامة ورشة تدريبية لصالح المدراء العامين والفنيين ورؤساء الإدارات التابعة للإدارة العامة للصيد.



وقد ترأس المناسبة وزير البيئة والصيد والتنمية المستدامة، حسن بخيت جاموس.



وخلال كلمته، تحدث ممثل الاتحاد الإفريقي ديلفس فورتيس عن أهمية هذه الورشة التي تهدف إلى دعم الاستراتيجيات الوطنية في مجال الصيد وتطويرها بما يتماشى مع متطلبات العصر.



من جانبه، أشار الوزير حسن بخيت جاموس في كلمته الافتتاحية إلى أهمية الصيد باعتباره أحد المصادر الأساسية لتوفير الأمن الغذائي، مثمّناً جهود الاتحاد الإفريقي في دعم وتنمية الثروة السمكية. كما دعا المشاركين إلى الاستفادة القصوى من المواضيع التي ستُعرض خلال الورشة.



تجدر الإشارة إلى أن هذه الورشة ستستمر حتى السابع من أغسطس الجاري.