تشاد : التجمع من أجل الديمقراطية والتقدم يختتم جلسته الإدارية ويؤكد على تعزيز دور المرأة والشباب داخل الحزب



اختتم حزب التجمع من أجل الديمقراطية والتقدم (RDP)، مساء يوم الاثنين 29 ديسمبر 2025، أعمال جلسته الدورية للجنة الإدارية، التي احتضنتها قاعة بيت المرأة في نجامينا، وذلك تزامنًا مع الاحتفال بالذكرى الرابعة والثلاثين لتأسيس الحزب.



وشهدت الجلسة، في ختامها، نقاشات مكثفة اتسمت بروح المسؤولية والحوار البنّاء، حيث خلص المشاركون إلى سلسلة من التوصيات الرامية إلى تطوير العمل التنظيمي وتعزيز حضور الحزب على الساحة الوطنية. وشملت هذه التوصيات إنشاء موقع إلكتروني رسمي للحزب، وتوسيع مشاركة المرأة داخل هياكله المختلفة، إلى جانب دعم دور الشباب وتمكينهم من الإسهام الفاعل في العمل السياسي والمؤسسي.



وفي كلمته الختامية، أكد الرئيس الوطني للحزب، محمد اللهو طاهر، أن حزب التجمع من أجل الديمقراطية والتقدم يظل حزبًا جمهوريًا ثابت المبادئ، حريصًا على دعم الاستقرار الوطني، وصون المؤسسات، وخدمة المصلحة العليا للبلاد. وشدّد على أن الحزب يواصل اضطلاعه بدوره كشريك سياسي مسؤول، يسهم في ترسيخ قيم الديمقراطية والحوار والتعايش السياسي.



وأوضح أن الشراكة مع مختلف الفاعلين السياسيين تقوم على الاحترام المتبادل والحوار الصادق وروح الالتزام الوطني، مؤكدًا أن الوفاء للمؤسسات لا يتعارض مع اليقظة السياسية ولا مع ممارسة النقد البنّاء.



وفي ختام الجلسة، وجّه محمد اللهو طاهر تحية تقدير لروّاد الحزب ومؤسسيه، وفي مقدمتهم الرئيس المؤسس الراحل لول محمد شوا، مجددًا العهد على صون إرثهم الفكري والسياسي، والحفاظ على مبادئ الحزب ومسيرته النضالية.