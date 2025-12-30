Alwihda Info
http://www.alwihdainfo.com
Accueil
Envoyer à un ami
Imprimer
Grand
Petit
Partager
POLITIQUE

تشاد : التجمع من أجل الديمقراطية والتقدم يختتم جلسته الإدارية ويؤكد على تعزيز دور المرأة والشباب داخل الحزب


Alwihda Info | Par Mariam Marouf - 30 Décembre 2025



تشاد : التجمع من أجل الديمقراطية والتقدم يختتم جلسته الإدارية ويؤكد على تعزيز دور المرأة والشباب داخل الحزب

اختتم حزب التجمع من أجل الديمقراطية والتقدم (RDP)، مساء يوم الاثنين 29 ديسمبر 2025، أعمال جلسته الدورية للجنة الإدارية، التي احتضنتها قاعة بيت المرأة في نجامينا، وذلك تزامنًا مع الاحتفال بالذكرى الرابعة والثلاثين لتأسيس الحزب.

وشهدت الجلسة، في ختامها، نقاشات مكثفة اتسمت بروح المسؤولية والحوار البنّاء، حيث خلص المشاركون إلى سلسلة من التوصيات الرامية إلى تطوير العمل التنظيمي وتعزيز حضور الحزب على الساحة الوطنية. وشملت هذه التوصيات إنشاء موقع إلكتروني رسمي للحزب، وتوسيع مشاركة المرأة داخل هياكله المختلفة، إلى جانب دعم دور الشباب وتمكينهم من الإسهام الفاعل في العمل السياسي والمؤسسي.

وفي كلمته الختامية، أكد الرئيس الوطني للحزب، محمد اللهو طاهر، أن حزب التجمع من أجل الديمقراطية والتقدم يظل حزبًا جمهوريًا ثابت المبادئ، حريصًا على دعم الاستقرار الوطني، وصون المؤسسات، وخدمة المصلحة العليا للبلاد. وشدّد على أن الحزب يواصل اضطلاعه بدوره كشريك سياسي مسؤول، يسهم في ترسيخ قيم الديمقراطية والحوار والتعايش السياسي.

وأوضح أن الشراكة مع مختلف الفاعلين السياسيين تقوم على الاحترام المتبادل والحوار الصادق وروح الالتزام الوطني، مؤكدًا أن الوفاء للمؤسسات لا يتعارض مع اليقظة السياسية ولا مع ممارسة النقد البنّاء.

وفي ختام الجلسة، وجّه محمد اللهو طاهر تحية تقدير لروّاد الحزب ومؤسسيه، وفي مقدمتهم الرئيس المؤسس الراحل لول محمد شوا، مجددًا العهد على صون إرثهم الفكري والسياسي، والحفاظ على مبادئ الحزب ومسيرته النضالية.


Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
A NE PAS MANQUER

TCHAD - 30/12/2025

Tchad : au Kamen, aide humanitaire en faveur des détenus de la maison d’arrêt de Mao

Tchad : au Kamen, aide humanitaire en faveur des détenus de la maison d’arrêt de Mao

Tchad : la commune d'Am-Timan lance l’élaboration de son budget primitif 2026 Tchad : la commune d'Am-Timan lance l’élaboration de son budget primitif 2026 30/12/2025

Populaires

Tchad : voici la liste des recrutements exceptionnels d’agents de l’État pour l’exercice budgétaire 2026

30/12/2025

Tchad : renforcement du financement de l’ANSICE

30/12/2025

Aménagement du territoire au Tchad : les délégations provinciales du ministère renforcent les ressources de l’État

30/12/2025
TRIBUNE & DEBATS

POINT DE VUE - 29/08/2025 - Dr. Rokia Ahjou

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée 25/08/2025 -

ANALYSE - 26/12/2025 - Mahamoud Tahir Babouri

La dominance de la culture occidentale sur le peuple africain : entre fascination et aliénation

La dominance de la culture occidentale sur le peuple africain : entre fascination et aliénation

Rue de 40m et Viaduc du Palais de 15 janvier : plaidoyer pour des mesures urgentes et immédiates face aux embouteillages intempestifs Rue de 40m et Viaduc du Palais de 15 janvier : plaidoyer pour des mesures urgentes et immédiates face aux embouteillages intempestifs 22/12/2025 - MAAOUIYA ABDERAHIM BIREME

REACTION - 23/08/2025 - Albadour Acyl Ahmat Akhabach

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach

Politique : Maaouiya Abderahim Bremé appelle à la cohésion et au respect des valeurs du parti MPS Politique : Maaouiya Abderahim Bremé appelle à la cohésion et au respect des valeurs du parti MPS 13/08/2025 - Maaouiya Abderahim Bremé

© 2024 Alwihda Info
À propos d'Alwihda - Historique - Contact - Newsletter