تشاد: التحديات التي تواجه العام الدراسي بسبب الفيضانات

يُعَدُّ التعليم النواة الرئيسية التي يتأسس عليها المجتمع. فإذا كانت تلك النواة صالحة، صلح المجتمع بأكمله، وإذا كانت فاسدة، فسد المجتمع. لذا يلعب التعليم دورًا بارزًا في الوصول إلى أفضل القمم المستقبلية. ويمكن القول بأن التعليم هو حجر الزاوية الذي تنشأ عليه المجتمعات، فهو يمهّد الطريق للوصول إلى التنمية المستدامة التي تسعى إليها جميع الدول. من هنا، سنقدم تفصيلًا عن أهمية التعليم في حياتنا، وأثره على الفرد والمجتمع، بالإضافة إلى أهم مزايا التعليم في السطور القادمة.



يحقق التعليم أفضل وسائل التنمية في جميع المجالات، سواء كانت اجتماعية أو ثقافية أو حضارية أو اقتصادية. فهو يشمل كل ما يتعلق بالفرد بصورة عامة، ويؤثر بدوره على المجتمع. ومن هنا، سنسلط الضوء على الأهمية القصوى التي يمثلها التعليم.



وفي هذا السياق، نلاحظ أن العام الدراسي قد بدأ، ولكن هناك بعض المؤسسات التعليمية التي أصبحت ملجأ للمواطنين بسبب الفيضانات التي اجتاحت البلاد بل والعالم بأسره. الأسوأ من ذلك أن تلك المؤسسات غارقة بالمياه الراكدة، ما يثير قلق المواطن الغيور الذي يدرك أهمية التعليم في حياة المجتمع، ويدرك مدى تأثير هذا الوضع على المسيرة التعليمية لأبنائنا، الذين يمثلون جيل المستقبل لهذا الوطن.



السؤال الذي يطرح نفسه: هل سيتم تأجيل موعد نهاية العام الدراسي القادم؟ أم أن الحكومة ستقوم بدورها لتدارك هذه الأزمة المريرة؟

