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TCHAD

تشاد: الشرطة تعتقل 84 ناشطاً سياسياً


Alwihda Info | Par Info Alwihda - 1 Septembre 2022



تشاد: الشرطة تعتقل 84 ناشطاً سياسياً

تبلغ المديرية العامة للشرطة الوطنية الرأي العام أنه في 1 سبتمبر 2022 ، تم اعتقال مجموعة مكونة من 84 شخصًا ، من بينهم 72 رجلاً و 12 امرأة ، زعموا جميعًا أنهم مناضلي حزب المحولون ، في وسط المدينة، بسبب الإخلال بالنظام العام والتجمع غير المصرح به. في الواقع ، كان هؤلاء الشباب في الغالب يتجولون في قافلة آلية ، ولم يكن لديهم إذن مسبق من الوزارة المسؤولة عن الأمن العام ، وهي السلطة الوحيدة التي تسمح بمثل هذه المظاهرة على الطريق العام السريع. وتود المديرية العامة للشرطة الوطنية أن تطمئن إلى أن الموقوفين في أيدي جهاز الأمن لأغراض التحقيق. لا داعي للتذكير بأن أي مظاهرة عامة مهما كانت طبيعتها يجب أن تحترم المبادئ التي تحكم المسيرات والمظاهرات في جمهورية تشاد. كما تحذر الشرطة الوطنية بعض الأفراد الذين ينقلون معلومات كاذبة للتوقف فورًا عن هذه الممارسة غير الصحيحة..


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