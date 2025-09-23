Alwihda Info
TCHAD

تشاد: برنامج الأغذية العالمي واليونيسف يرفعان كفاءات الكوادر الوطنية في المجال الاجتماعي


Alwihda Info | Par Mariam - 23 Septembre 2025



تشاد: برنامج الأغذية العالمي واليونيسف يرفعان كفاءات الكوادر الوطنية في المجال الاجتماعي

اختُتمت مساء الأربعاء الموافق 17 سبتمبر 2025 أعمال الورشة التدريبية التي نظمها برنامج الأغذية العالمي بالتعاون مع منظمة اليونيسف، لصالح العاملين بوزارة العمل الاجتماعي والتضامن والشؤون الإنسانية.

هدفت الورشة إلى رفع كفاءات المشاركين وتعزيز قدراتهم في مجال العمل الاجتماعي، بما يسهم في تحسين نوعية الخدمات المقدمة للمجتمع.

وفي الكلمة الختامية، عبّر المشاركون عن تقديرهم للجهود المبذولة في تنظيم هذا التدريب، مؤكدين أن المعارف والمهارات التي اكتسبوها ستنعكس إيجاباً على أدائهم الميداني، وستسهم في تطوير البرامج الاجتماعية والإنسانية التي يشرفون عليها.

من جانبها، أكدت الأمينة العامة النائبة بوزارة العمل الاجتماعي والتضامن والشؤون الإنسانية أن هذه الورشة تُعد من أبرز المبادرات التي يحتاجها المجتمع اليوم، مشيدةً بالجهود المبذولة في تنظيمها، ومعبّرة عن شكرها وتقديرها لفخامة رئيس الجمهورية، المشير محمد إدريس ديبي إتنو، على دعمه المتواصل وجهوده الكبيرة في خدمة الوطن.

بدورهم، شدد المنظمون على أن هذا التدريب يأتي في إطار تعزيز الشراكة بين المؤسسات الأممية والجهات الوطنية، ودعم جهود الحكومة في مجالات الحماية الاجتماعية والتضامن الإنساني.


