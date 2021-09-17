









TCHAD تشاد تشارك بحيوية في قمة المؤتمر الدولي لمنطقة البحيرات الكبرى

Alwihda Info | Par Brahim Issa - 17 Septembre 2021







شارك رئيس المجلس العسكري الانتقالي ، محمد إدريس ديبي ، في القمة المصغرة للمؤتمر الدولي لمنطقة البحيرات الكبرى في 16 سبتمبر ، التي ركزت على الوضع السياسي والأمني ​​في جمهورية إفريقيا الوسطى. .



باعتبارها مراقب مستنير لأزمة وسط أفريقيا وانعكاساتها الخطيرة على تشاد ، منذ اندلاعها ، قام رئيس المجلس العسكري الإنتقالي برحلة إلى لواندا ، للمشاركة بنشاط في أعمال رؤساء الدول الأعضا في القمة المصغرة للمؤتمر الدولي لمنطقة البحيرات الكبرى ، من أجل مساعدة أشقاء أفريقيا الوسطى الأعداء على رفع راية السلام.



وقد شارك في هذه القمة رئيس الأنغولي جواو مانويل جونكالفيس لورينسو والكونغولي دينيس ساسو نقيسو من إفريقيا الوسطى وفاوستين أرشانج تواديرا ورئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فقي محمد ،وكذلك ممثلو رؤساء الدول الأعضاء في المؤتمر الدولي لمنطقة البحيرات الكبرى.



تميز فعاليات الافتتاح بأربع مداخلات بداية بكلمة السيد جواو مانويل جونكالفيس لورينسو ، رئيس جمهورية أنغولا والرئيس الحالي للمؤتمر الدولي لمنطقة البحيرات الكبرى حيث اكد بأن الحرب مدمرة ، لكن السلام مصدر سعادة وتطور لأي بلد وحثث مواطني جمهورية إفريقيا الوسطى على إحلال سلام الشجعان لخوض المعركة الوحيدة الجديرة بالاهتمام ، أي رفع بلادهم إلى مرتبة الدول المزدهرة ،وكما دعا إلى رفع حظر الأسلحة في جمهورية أفريقيا الوسطى من أجل السماح لقوات الدفاع والأمن بامتلاك قدرة حقيقية لردع قوى الشر.

متحدثًا بهذه المناسبة ،



وبدوره أعلن الرئيس الحالي للجماعة الاقتصادية لدول وسط إفريقيا ، رئيس الدولة الكونغولية ، دينيس ساسو-نغيسو ، أن الوقت قد حان لجميع الفاعلين الاجتماعيين والسياسيين في إفريقيا الوسطى للبحث معًا في نفس الاتجاه لبناء بلدهم العزيز الجميل في سلام وأمن.



من جانبه ، قال البروفيسور فوستين أرشانج تواديرا ، رئيس جمهورية إفريقيا الوسطى ، إنه منفتح على جميع الخيارات لتحقيق السلام والهدوء الاجتماعي في بلاده. مشيدا بشكل خاص بمشاركة أنقولا التي لا مثيل لها في إعادة السلام إلى بلاده.



وفي السياق ذاته ألمح رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي ، موسى فكي محمد ، الى إن وقت الكلام قد انتهى في جمهورية أفريقيا الوسطى. لإخراج هذا البلد من الركود الحالي ، يقترح أربعة متطلبات أساسية :

- إخراج البلاد من حالة الركود ؛

- حماية إفريقيا الوسطى من التدخل الخارجي ؛

- الرفض التام للعنف بجميع أشكاله وإدراجه أخيرًا باعتباره السبيل الوحيد لإنقاذ جمهورية إفريقيا الوسطى.



وكما عقد رؤساء الدول خلف أبواب مغلقة اجتماعا لفحص ، التقرير الخاص بتنفيذ قرارات القمة المصغرة في 20 أبريل بالإضافة إلى خارطة الطريق للسلام في جمهورية إفريقيا الوسطى ، وهو طريق طورته أنغولا. ورواندا. تشاد ، وهي دولة تقع على حدود جمهورية إفريقيا الوسطى ، تشترك في مصير مشترك مع دولة بارتليمي بوغندا منذ زمن سحيق. حاليا ، خمس مقاطعات في تشاد هي موطن لمخيمات اللاجئين من أفريقيا الوسطى الذين يعيشون بشكل جيد إلى حد ما مع إخوانهم التشاديين. هؤلاء هم لوغون أورينتال وماندول وموين شاري وسلامات ومدينة انجمينا.





Dans la même rubrique : < > Transition au Tchad : le représentant de l'ONU reçu à la Présidence Tchad : une unité nutritionnelle thérapeutique inaugurée à Bitkine N’Djamena : le maire demande aux citoyens de se mobiliser pour la journée du nettoyage Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)