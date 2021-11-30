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تشاد: تعيينات بوزارة الأمن العام والهجرة


Alwihda Info | Par Info Alwihda - 29 Novembre 2021



تشاد: تعيينات بوزارة الأمن العام والهجرة

بموجب المرسوم رقم 894/ر م ع ا/ر و ا/و أ ع ه/ 2021 الصادر في 29 نوفمبر 2021، تم تعيين الموظفين الآتية أسماؤهم في مناصب المسؤولية التالية :

المفتشية العامة لخدمات الشرطة

المفتش الفني المكلف بالمالية والمعدات والتراث: مقدم شرطة دينقاماجي نونليتو، خلفا لمفوض الشرطة عيسى عبد الكريم عبد الفقراء الذي استدعي لشغل وظيفة أخرى

المفتش الفني المكلف بالدراسات والتحقيق والمهام: عقيد شرطة آدم أصيل، خلفا لعقيد الشرطة جبريل بيقوتو الذي استدعي لشغل وظيفة أخرى

المستشار الفني المكلف بالإدارة والإعلام: مفوض شرطة عثمان برداقا ديار، منصب شاغر


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