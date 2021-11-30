تشاد: تعيينات بوزارة الأمن العام والهجرة



بموجب المرسوم رقم 894/ر م ع ا/ر و ا/و أ ع ه/ 2021 الصادر في 29 نوفمبر 2021، تم تعيين الموظفين الآتية أسماؤهم في مناصب المسؤولية التالية :



المفتشية العامة لخدمات الشرطة



المفتش الفني المكلف بالمالية والمعدات والتراث: مقدم شرطة دينقاماجي نونليتو، خلفا لمفوض الشرطة عيسى عبد الكريم عبد الفقراء الذي استدعي لشغل وظيفة أخرى



المفتش الفني المكلف بالدراسات والتحقيق والمهام: عقيد شرطة آدم أصيل، خلفا لعقيد الشرطة جبريل بيقوتو الذي استدعي لشغل وظيفة أخرى



المستشار الفني المكلف بالإدارة والإعلام: مفوض شرطة عثمان برداقا ديار، منصب شاغر