تشاد: تعيين بوزارة البريد والاقتصاد الرقمي

بموجب المرسوم رقم 694/رم ع إ/روإ/و ب إ ر/2021 المؤرخ في26 أكتوبر 2021 تم تعيين الشخصيات الآتية أسماؤها في مناصب المسؤولية التالية بوكالة تطوير تكنولوجيا المعلومات والاتصالات:
الإدارة العامة
المدير العام: السيد كولجيماجي إيف خلفاً للسيد أصيل محمد أصيل
المدير العام النائب: السيد سليمان آدم كيشن، خلفاً للسيد ناير أبكر
إدارة الدراسات والتخطيط
المدير : السيد محمد هيري تييرا، خلفاً للسيدة وداد أبو بكر حسين
إدارة الموارد البشرية
المديرة: السيدة مريم بشارة عيسى، منصب شاغر
إدارة منشآت تكنولوجيا المعلومات والاتصالات
المدير : د. زكي ثابت، خلفاً للسيد محمد صالح محمد
إدارة أسماء نطاقات العناوين الإلكترونية
المدير: السيد محمد حامد حقار، خلفاً للسيد تومبوي إبراهيم محمد
إدارة الشئون المالية والمحاسبة
المدير: السيد احمد بركدي تولي، خلفاً للسيد عبد الحق محمد
إدارة الخدمة الشاملة ورصد الاعمال
المدير : السيد عبد الكريم سوقور بوريقي، خلفاً للسيد موسى فضل
إدارة الشؤون القانونية
المديرة: السيدة أسومال بياسوم أديلي، منصب شاغر
دارة الاتصال والعلاقات الدولية
المدير: السيد غاندالا أندريه، منصب شاغر