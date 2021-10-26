تشاد: تعيين بوزارة البريد والاقتصاد الرقمي



بموجب المرسوم رقم 694/رم ع إ/روإ/و ب إ ر/2021 المؤرخ في26 أكتوبر 2021 تم تعيين الشخصيات الآتية أسماؤها في مناصب المسؤولية التالية بوكالة تطوير تكنولوجيا المعلومات والاتصالات:

الإدارة العامة

المدير العام: السيد كولجيماجي إيف خلفاً للسيد أصيل محمد أصيل

المدير العام النائب: السيد سليمان آدم كيشن، خلفاً للسيد ناير أبكر

إدارة الدراسات والتخطيط

المدير : السيد محمد هيري تييرا، خلفاً للسيدة وداد أبو بكر حسين

إدارة الموارد البشرية

المديرة: السيدة مريم بشارة عيسى، منصب شاغر

إدارة منشآت تكنولوجيا المعلومات والاتصالات

المدير : د. زكي ثابت، خلفاً للسيد محمد صالح محمد

إدارة أسماء نطاقات العناوين الإلكترونية

المدير: السيد محمد حامد حقار، خلفاً للسيد تومبوي إبراهيم محمد

إدارة الشئون المالية والمحاسبة

المدير: السيد احمد بركدي تولي، خلفاً للسيد عبد الحق محمد

إدارة الخدمة الشاملة ورصد الاعمال

المدير : السيد عبد الكريم سوقور بوريقي، خلفاً للسيد موسى فضل

إدارة الشؤون القانونية

المديرة: السيدة أسومال بياسوم أديلي، منصب شاغر

دارة الاتصال والعلاقات الدولية

المدير: السيد غاندالا أندريه، منصب شاغر