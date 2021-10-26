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تشاد: تعيين بوزارة البريد والاقتصاد الرقمي


Alwihda Info | Par Info Alwihda - 26 Octobre 2021



تشاد: تعيين بوزارة البريد والاقتصاد الرقمي

بموجب المرسوم رقم 694/رم ع إ/روإ/و ب إ ر/2021 المؤرخ في26 أكتوبر 2021  تم تعيين الشخصيات الآتية أسماؤها في مناصب المسؤولية التالية بوكالة تطوير تكنولوجيا المعلومات والاتصالات:
الإدارة العامة 
المدير العام: السيد كولجيماجي إيف خلفاً للسيد أصيل محمد أصيل
المدير العام النائب: السيد سليمان آدم كيشن، خلفاً للسيد ناير أبكر
إدارة الدراسات والتخطيط 
المدير : السيد محمد هيري تييرا، خلفاً للسيدة وداد أبو بكر حسين
إدارة الموارد البشرية
المديرة: السيدة مريم بشارة عيسى، منصب شاغر
إدارة منشآت تكنولوجيا المعلومات والاتصالات
المدير : د. زكي ثابت، خلفاً للسيد محمد صالح محمد
إدارة أسماء نطاقات العناوين الإلكترونية 
المدير: السيد محمد حامد حقار، خلفاً للسيد تومبوي إبراهيم محمد
إدارة الشئون المالية والمحاسبة
المدير: السيد احمد بركدي تولي، خلفاً للسيد عبد الحق محمد
إدارة الخدمة الشاملة ورصد الاعمال
المدير : السيد عبد الكريم سوقور بوريقي، خلفاً للسيد موسى فضل
إدارة الشؤون القانونية
المديرة: السيدة أسومال بياسوم أديلي، منصب شاغر 
دارة الاتصال والعلاقات الدولية
المدير: السيد غاندالا أندريه، منصب شاغر


Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
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