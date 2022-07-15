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تشاد : تعيين بوزارة العدل المكلفة بحقوق الإنسان


Alwihda Info | Par Info Alwihda - 15 Juillet 2022



تشاد : تعيين بوزارة العدل المكلفة بحقوق الإنسان
 
بموجب المرسوم رقم 2077/رم ع إ/روإ/و ع م ح إ/2022 المؤرخ في 14 يوليو 2022 عينت الشخصيات الآتية أسماؤها في مناصب المسؤولية التالية :
المفتشية العامة 
المفتش العام: السيد حمزة بوكر عبدول
المفتش العام النائب: السيد أحمد انقابو 
المفتشون الفنيون :
- السيد علي محمد عبيد الله 
- السيد أمير عبد الله عيسى 
- السيد غاو عمرو كيداي
- السيد ماسينقارال كاقا 
- السيد مايناميل راميندين 
- السيد شينسوبو شاكنا 
- السيد ماجادوم تورومباي 
- السيد عامر الأمين 
- السيد امبايهوروم نهاري 
- السيد محمد أبالي عقيد


Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
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