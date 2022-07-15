تشاد : تعيين بوزارة العدل المكلفة بحقوق الإنسان

بموجب المرسوم رقم 2077/رم ع إ/روإ/و ع م ح إ/2022 المؤرخ في 14 يوليو 2022 عينت الشخصيات الآتية أسماؤها في مناصب المسؤولية التالية :

المفتشية العامة

المفتش العام: السيد حمزة بوكر عبدول

المفتش العام النائب: السيد أحمد انقابو

المفتشون الفنيون :

- السيد علي محمد عبيد الله

- السيد أمير عبد الله عيسى

- السيد غاو عمرو كيداي

- السيد ماسينقارال كاقا

- السيد مايناميل راميندين

- السيد شينسوبو شاكنا

- السيد ماجادوم تورومباي

- السيد عامر الأمين

- السيد امبايهوروم نهاري

- السيد محمد أبالي عقيد