تشاد : تعيين بوزارة العدل المكلفة بحقوق الإنسان

بموجب المرسوم رقم 2077/رم ع إ/روإ/و ع م ح إ/2022 المؤرخ في 14 يوليو 2022 عينت الشخصيات الآتية أسماؤها في مناصب المسؤولية التالية :
المفتشية العامة
المفتش العام: السيد حمزة بوكر عبدول
المفتش العام النائب: السيد أحمد انقابو
المفتشون الفنيون :
- السيد علي محمد عبيد الله
- السيد أمير عبد الله عيسى
- السيد غاو عمرو كيداي
- السيد ماسينقارال كاقا
- السيد مايناميل راميندين
- السيد شينسوبو شاكنا
- السيد ماجادوم تورومباي
- السيد عامر الأمين
- السيد امبايهوروم نهاري
- السيد محمد أبالي عقيد
المفتشية العامة
المفتش العام: السيد حمزة بوكر عبدول
المفتش العام النائب: السيد أحمد انقابو
المفتشون الفنيون :
- السيد علي محمد عبيد الله
- السيد أمير عبد الله عيسى
- السيد غاو عمرو كيداي
- السيد ماسينقارال كاقا
- السيد مايناميل راميندين
- السيد شينسوبو شاكنا
- السيد ماجادوم تورومباي
- السيد عامر الأمين
- السيد امبايهوروم نهاري
- السيد محمد أبالي عقيد