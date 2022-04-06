تشاد : تعيين بوزارة النقل وسلامة الطرق

بموجب المرسوم رقم 0874/ر م ع إ/ وإ/و ن س ط/2022 المؤرخ في 06 أبريل 2022، تم تعيين الموظفين الآتية أسماؤهم في مناصب المسؤولية التالية:

المفتشية العامة

المفتش العام: السيد أحمد هارون أبكر، منصب جديد

المفتشة العامة النائبة: السيدة جاركيم يانماجي، منصب جديد

المفتش المكلف بالنقل : السيد محمد خاله جبريل، منصب جديد

المفتش المكلف بسلامة الطرق : السيد انديادوماجي بانجيم، منصب جديد

المفتش المكلف بالشؤون الإدارة والمالية والمعدات: السيد أبكر هاطر بركاي، منصب جديد