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تشاد : تعيين بوزارة النقل وسلامة الطرق


Alwihda Info | Par Info Alwihda - 6 Avril 2022



تشاد : تعيين بوزارة النقل وسلامة الطرق
 
بموجب المرسوم رقم 0874/ر م ع إ/ وإ/و ن س ط/2022  المؤرخ في 06 أبريل 2022، تم تعيين الموظفين الآتية أسماؤهم في مناصب المسؤولية التالية:
المفتشية العامة 
المفتش العام: السيد أحمد هارون أبكر،  منصب جديد 
المفتشة العامة النائبة: السيدة جاركيم يانماجي، منصب جديد 
المفتش المكلف بالنقل : السيد محمد خاله جبريل، منصب جديد 
المفتش المكلف بسلامة الطرق : السيد انديادوماجي بانجيم، منصب جديد 
المفتش المكلف بالشؤون الإدارة والمالية والمعدات: السيد أبكر هاطر بركاي، منصب جديد


Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
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