تشاد: جلسة عمل بين اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ولجنة مكافحة الإرهاب التابعة للأمم المتحدة



عقد المديرة التنفيذية اللجنة امكافحة الإرهاب التابعة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة جلسة عمل مع المكتب التنفيذي للجنة الوطنية لحقوق الإنسان . البوم الاربعاء 25/06/2025 وذلك بمقرها . تهدف هذه الزيارة العملية التي تقوم بها اللجنة المكافحة الإرهاب إلي تقييم قضايا حقوق الإنسان وسيادة القانونية في جميع أنشطتها بما في ذلك الزيارات الفطرية والاجتماعية المواضيعية والتوصيات والمساعدة الفنية التفاعلات الأخري مع دول الاعضاء



مناقشة ممثلون اللجنة المكافحة الوطنية لحقوق الإنسان ووفد المديرة التنفيذية للجنة المكافحة للإرهاب التابعة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة مسألة الإرهاب الذي يتمثل تهديدا خطيرا وليس فقط للسلامة والأمن الدوليين بل أيضاً لممارسة لحقوق والتنمية الاجتماعية والاقتصادية ورب رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان يبلغنا لارمي جاك المديرة التنفيذية لجنة المكافحة الإرهاب التابعة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة التي تناقش مسألة الإرهاب مع اللجنة . صرح رئيس اللجنة قائلاً تشاد تواجه الإرهاب منذ زمن طويل وستبادل معكم وجهات النظر بشكل فعال حول قضايا حقوق الإنسان التي تتمثل شاغلنا الرئيسي



أعربت رئيسة وفد اللجنة المكافحة للإرهاب التابعة لمجلس الأمن الدولي منية بن حمو مسؤولة الشؤون القانونية بقسم اللجنة عن امنتانها للمجلس الوطني لحقوق الإنسان الموافقه علي مناقشة لمكافحة الإرهاب ومسألة الوقاية من التطرف .



من الأهم إجراء حوار مع المجلس الوطني لحقوق الإنسان بالاعتبارها جهة فعالة محورية في سياق مكافحة الإرهاب والوقاية من التطرف العيف من المهم فهم دور المجلس في المكافحة الإرهاب والوقاية منه والتقدم المحرز منذ اجتماعنا الأخير عام 2014



في عام %%2001 أعتمد المجلس الأمن بالاجتماع هذا القرار 1373(2001) الذي أنشأها للمرة الأولى اللجنة خاصة داخل المجلس وهي لجنة المكافحة الإرهاب .