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Tchad : des médias récompensés pour leur engagement en faveur de la paix au Mayo-Kebbi Ouest


Alwihda Info | Par Djonre Ben-Casimir - 22 Mars 2026


​Le Centre culturel Nicodème de Pala, à travers son Projet d’accès des jeunes aux structures fiables d’éducation et de formation (PAJESEF), phase 5, a organisé, ce samedi 21 mars 2026, la cérémonie de remise des prix du concours des meilleurs reportages radio consacrés à la paix et à la cohabitation pacifique.


Tchad : des médias récompensés pour leur engagement en faveur de la paix au Mayo-Kebbi Ouest
Cette initiative vise à valoriser le rôle essentiel des médias dans la consolidation du vivre-ensemble et la promotion de la cohésion sociale. Placée sous le signe de la promotion de la paix par les ondes, cette compétition a réuni des journalistes et professionnels des médias issus de plusieurs stations de radio de la province du Mayo-Kebbi Ouest. Tous étaient animés par un objectif commun : produire des contenus capables de sensibiliser, d’éduquer et de rapprocher les communautés.

Dans un contexte marqué par des défis persistants en matière de cohésion sociale, les médias apparaissent plus que jamais comme des acteurs incontournables dans la prévention des conflits. Prenant la parole à cette occasion, le directeur du Centre culturel, l’abbé Norbert Terguet Zama, a salué l’engagement de l’ensemble des participants. Il a souligné que toutes les radios en lice méritaient leur place et a encouragé celles qui n’ont pas été primées à persévérer pour les prochaines éditions.

La cérémonie s’est déroulée en présence des autorités administratives, civiles et militaires, ainsi que de nombreux acteurs du monde médiatique et de la jeunesse. Le préfet du département du Mayo-Dallah, pour sa part, a exhorté les journalistes à faire preuve de davantage de créativité dans la production de contenus en faveur de la paix.

Au terme de la compétition, la Radio Vie Nouvelle de Gagal a remporté le premier prix, tandis que la Radio Soleil de Pala s’est hissée à la deuxième place. Les autres médias participants, notamment Radio Développement Global ainsi que les radios Terre Nouvelle de Bongor et de Pala, ont reçu des prix de consolation, dont des ordinateurs portables.

À travers cette reconnaissance, les organisateurs entendent encourager les professionnels des médias à intensifier leurs efforts afin de faire des ondes un véritable levier de paix, de dialogue et de cohésion sociale au Tchad.



Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
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