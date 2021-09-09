تشاد: "جمعية التربية النسائية للتنمية الاقتصادية” تطلق مشروعًا لتعليم الفتيات والترويج بالقيادة النسائية



.بتمويل من البنك الدولي، أطلقت المنظمة غير الحكومية "جمعية التربية النسائية للتنمية الاقتصادية" مشروعا سمته "معًا أقوى" في 8 سبتمبر الماضي. ويهدف هذا المشروع إلى تعليم الفتيات والترويج بالقيادة النسائية اللواتي تأثرن كثيرا بجائحة كوفيد 19



.ووفقًا لمنسق المنظمة يوسف أوار نعيسة، فإن أنشطة حملة 2021 وأهدافها تمتد إلى أربع مقاطعات: لاك، وهاجر لميس، وكانم وسلامات. كما دعا كل الجهات الفاعلة إلى المشاركة من أجل تحسين الظروف المعيشية للفتيات والنساء



.وأشار ممثل البنك الدولي إلى أن المشروع سيعجل التحول الديمقراطي من خلال تمكين الفتيات والنساء في منطقة الساحل. كذلك سيشمل المشروع جلسات للمناصرة، والتعبئة الاجتماعية، والاتصالات من أجل التغيير، وتوزيع أدوات إلى المجتمع وبناء القدرات



.وأكد وزير الدولة للاقتصاد والتخطيط التنموي والتعاون الدولي، الدكتور عبد الرحيم يونس علي، أن الحكومة ملتزمة بتحسين أوضاع الفتيات والنساء مع حصة ثابتة بنسبة 30٪ خاصة لهن للوصول إلى مناصب ذات مسؤولية



."وأخيرا، أفاد الوزير أنّ " الحملة ستخلق فرص عمل و ستعزز مشاركة المرأة في صنع القرار