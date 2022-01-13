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تشاد: جمعية "التعليم والمهن" تدرب شباب غيرا على تقنيات التنشيط الجماعي


Alwihda Info | Par Koffi Dieng - 13 Janvier 2022



تشاد: جمعية "التعليم والمهن" تدرب شباب غيرا على تقنيات التنشيط الجماعي


قدمت جمعية" التعليم والمهن" في التاسع من شهر يناير الفائت بمنطقة مونجو، شهادات للشباب المستفيدين من دورات تدريبية في تقنيات التنشيط الجماعي. 

أوضح الممرن فولنو سولكسام، الخبير في تغيرات المناخ، أنّ الهدف هو إعداد الشباب لتولي مسؤولية أنفسهم من خلال تطوير الأنشطة التطوعية مثل التنشيط الجماعي في الأحياء و ذلك من خلال تدريبات تركز على التواصل والوعي الاجتماعي. 

ومن جهة ثانية، أضاف رئيس الجمعية فوزي إدريس، أن التدريب سيساهم في تنمية المجتمع. كما شجع الشباب على الإبداع من أجل التغلب على الصعوبات التي يواجهونها. وأكد هذا الأخير قائلا أنه "يجب علينا بذل الجهود مع الحرص على وجود رؤية مشتركة لتنمية مشتركة”. 

تم تسليم عدة شهادات للمشاركين، بحضور رئيس بلدية مونجو الحضرية حسن سليمان آدم، ومندوب الشباب والرياضة موسى جافي.



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