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TCHAD

تشاد: رئيس الدبلوماسية يلعب بطاقة الاطمئنان بعد تأجيل الحوار


Alwihda Info | Par Koffi Dieng - 2 Février 2022



تشاد: رئيس الدبلوماسية يلعب بطاقة الاطمئنان بعد تأجيل الحوار

في ال13 من شهر يناير/كانون الثاني الجاري، قدم رئيس الدبلوماسية، شريف محمد زين، تفسيرات للسفراء المعتمدين لدى تشاد حول تأجيل الحوار الوطني الشامل.

وأوضح الوزير أن "الهدف الوحيد لهذا التأجيل هو نجاح الحوار السابق والمشاركة المنسقة لجميع الفاعلين المعنيين في الحوار الوطني الشامل".

وشدد الوزير على أن هذا التأجيل "سيسمح أيضًا للبلد المضيف واللجنة التقنية الخاصة بتنظيم اجتماع الدوحة بشكل حسن، وكذلك لجنة تنظيم الحوار الوطني الشامل لمواصلة جهودها الدؤوبة للتحضير المناسب للاجتماعات الوطنية التي ينتظرها كل التشاديون".

من المؤكد أن عقد الحوار التمهيدي في الدوحة المخطط اعتبارًا من 27 فبراير/شباط المقبل، سيؤدي بالتأكيد إلى تحول طفيف في جدول الحوار الوطني الشامل، ولكن لا تطرح تساؤلات حول الهدف المتمثل في الوفاء بالمواعيد النهائية للانتخابات نحو نهاية السنة الجارية


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