تشاد : شهر مارس أزمة المياه في أبشي



في أبشي أصبح إعتيادياً نقصان حاد في المياه الصالحة للشرب بداية كل شهر مارس ويستمر النقصان لخمسة شهور وأكثر.



تعود أسباب نقصان المياه حسب وجهة نظر العاملون في الشركة الوطنية للمياه بأن المياه الجوفيه تنزل لمستوي منخفض تحت الأرض في بطيحة مورد المياه للمدينة وبالتالي فإن أجهزة الشركة ليست قادرة على ضخ كميات كبيرة للسكان.



ومن ناحية أخرى يصرح البعض علي أن المشكلة تعود الي كثرت بيع المياه في البيوت من قبل السكان، دون تصريح من الشركة.



بدورها الشركة تقوم بحملات ضد بيع المياه في البيوت ذلك لان الذي يقوم ببيع المياه في بيته يحرم جاره الماء واحياناً حارة كاملة.



السكان بدورهم يقدمون شكاوى للشركة لعدم حصولهم على المياه، كما أنها تقبل الشكاوي والبلاغات وتقوم بالإجراءات اللازمة ضد المخالفين،حيث تضطر الي أخذ العداد وأجهزة شفط المياه.



بعد كل هذه الإجراءات المتخذه لم تستطيع الشركة منع بيع المياه في البيوت من قبل السكان فالبعض يعتبر شهر مارس وقت الكسب.



وتبقي الأزمة مستمرة ما لم تتخذ الشركة والبلدية إجراءات أكثر صرامة.