بموجب المرسوم رقم 572/رم ع إ/روإ/و أ ع هـ/2021 المؤرخ في 14 اكتوبر 2021، تم عزل رقيب أول شرطة محمد صالح إدريس كوكو، رهـ : 135511، من سلك الشرطة الوطنية مع تعليق حقوقه في المعاش، لارتكابه أخطاء خطيرة مخلة بالشرف، من شأنها تشويه سمعة الوظيفة.
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TCHAD
تشاد: عزل أحد موظفي سلك الشرطة الوطنية
Alwihda Info | Par Info Alwihda - 15 Octobre 2021
بموجب المرسوم رقم 572/رم ع إ/روإ/و أ ع هـ/2021 المؤرخ في 14 اكتوبر 2021، تم عزل رقيب أول شرطة محمد صالح إدريس كوكو، رهـ : 135511، من سلك الشرطة الوطنية مع تعليق حقوقه في المعاش، لارتكابه أخطاء خطيرة مخلة بالشرف، من شأنها تشويه سمعة الوظيفة.
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