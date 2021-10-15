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TCHAD

تشاد: عزل أحد موظفي سلك الشرطة الوطنية


Alwihda Info | Par Info Alwihda - 15 Octobre 2021



تشاد: عزل أحد موظفي سلك الشرطة الوطنية

بموجب المرسوم رقم 572/رم ع إ/روإ/و أ ع هـ/2021 المؤرخ في 14 اكتوبر 2021، تم عزل رقيب أول شرطة محمد صالح إدريس كوكو، رهـ : 135511، من سلك الشرطة الوطنية مع تعليق حقوقه في المعاش، لارتكابه أخطاء خطيرة مخلة بالشرف، من شأنها تشويه سمعة الوظيفة.



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