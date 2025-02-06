تشاد: قائمة الحكومة الجديدة في 6 فبراير 2025

أعلنت وزيرة الدولة، الأمينة العامة لرئاسة الجمهورية، محمد أحمد الحبو، اليوم 6 فبراير 2025، عن تشكيلة الحكومة الجديدة برئاسة السفير الله مائي حلينا، الذي تم تجديد الثقة فيه كرئيس للوزراء.



تم تعيين أعضاء الحكومة بموجب المرسوم رقم 065 الصادر في 6 فبراير 2025، وتضم القائمة:



🔹 وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والاندماج الإفريقي والتشاديين في الخارج: د. عبد الله صابر فضل

🔹 وزير الدولة، وزير الإدارة الإقليمية واللامركزية: ليمان محمد

🔹 وزير الدولة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والتدريب المهني: د. توم إرديمي

🔹 وزير الدولة، وزير المالية والميزانية والاقتصاد والتخطيط والتعاون الدولي: طاهر حامد نغيلين

🔹 وزير الدولة، وزيرة شؤون المرأة والطفولة: أمينة بريسيلا لونغو

🔹 وزير العدل، حارس الأختام، المكلف بحقوق الإنسان: يوسف توم

🔹 وزير التربية الوطنية، الازدواجية اللغوية، والترقية المدنية: أبوبكر عسيذك تشرومة

🔹 وزير الصحة العامة والوقاية: د. عبد المجيد عبد الرحيم

🔹 وزير المياه والطاقة: باساليت كانابي مارسيلين

🔹 وزيرة الشؤون الاجتماعية والتضامن والعمل الإنساني: زارا محمد عيسى

🔹 وزير الجيوش، شؤون المحاربين القدامى وضحايا الحرب: إسحاقا مالوا دجاموس

🔹 وزير الأمن العام والهجرة: علي أحمد أخباشة

🔹 وزير البنية التحتية، فك العزلة، وصيانة الطرق: أمير إدريس كوردا

🔹 وزير المعادن والنفط والجيولوجيا: ندولينودجي أليكس نايمباي

🔹 وزير التخطيط العمراني والتخطيط الإقليمي: عسيلك محمد حلطة

🔹 وزير الوظيفة العامة والحوار الاجتماعي: عبد الله مبودو مبامي

🔹 وزير الاتصالات والاقتصاد الرقمي والتحول الرقمي: بوكر ميشيل

🔹 وزير النقل والطيران المدني والأرصاد الجوية الوطنية: فاطمة غكوني ودي

🔹 وزير الثروة الحيوانية والإنتاج الحيواني: البروفيسور عبد الرحيم عواد عتيب

🔹 وزير الإنتاج والتصنيع الزراعي: كيدا بالا

🔹 وزير التجارة والصناعة: غيبولو فانغا ماثيو

🔹 وزير البيئة، الصيد البحري، والتنمية المستدامة: حسن بخيت دجاموس

🔹 وزير تنمية السياحة والثقافة والصناعات التقليدية: أبكر روزي تيغويل

🔹 وزير الشباب والرياضة: ميد حميد لوني

🔹 الوزير الناطق الرسمي باسم الحكومة: قاسم شريف

🔹 وزيرة، الأمينة العامة للحكومة، المكلفة بتعزيز الازدواجية اللغوية والعلاقات مع المؤسسات الكبرى: د. رمتو محمد أوتوين

🔹 وزير الدولة المكلف بالشؤون الخارجية والاندماج الإفريقي والتشاديين في الخارج: فاطمة الدين جارفا

🔹 وزير الدولة المكلف بالإدارة الإقليمية واللامركزية: أحمد عمر أحمد

🔹 وزير الدولة المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي والتدريب المهني: د. كوليت غابيري

🔹 وزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط والتعاون الدولي: فاطمة حرم عسيل

🔹 كاتب الدولة للمالية والميزانية: علي جدّا كامبارد

🔹 كاتبة الدولة لوزارة العدل وحقوق الإنسان: أميناتوا بيلو

🔹 كاتب الدولة لوزارة التربية الوطنية والازدواجية اللغوية والترقية المدنية: أحمد يوسف طاهر

🔹 كاتبة الدولة لوزارة الصحة العامة والوقاية: د. مبيندجي نتانجي فرانسيني

🔹 كاتبة الدولة لوزارة البنية التحتية، المكلفة بصيانة الطرق: هوا عبد الكريم أحمدي

🔹 كاتبة الدولة لوزارة النفط، المكلفة بشؤون المناجم والجيولوجيا: خديجة حسنة عبد الله

🔹 الأمين العام المساعد للحكومة: صالح بورما.

