تشاد: قائمة الحكومة الجديدة في 6 فبراير 2025

أعلنت وزيرة الدولة، الأمينة العامة لرئاسة الجمهورية، محمد أحمد الحبو، اليوم 6 فبراير 2025، عن تشكيلة الحكومة الجديدة برئاسة السفير الله مائي حلينا، الذي تم تجديد الثقة فيه كرئيس للوزراء.
تم تعيين أعضاء الحكومة بموجب المرسوم رقم 065 الصادر في 6 فبراير 2025، وتضم القائمة:
🔹 وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والاندماج الإفريقي والتشاديين في الخارج: د. عبد الله صابر فضل
🔹 وزير الدولة، وزير الإدارة الإقليمية واللامركزية: ليمان محمد
🔹 وزير الدولة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والتدريب المهني: د. توم إرديمي
🔹 وزير الدولة، وزير المالية والميزانية والاقتصاد والتخطيط والتعاون الدولي: طاهر حامد نغيلين
🔹 وزير الدولة، وزيرة شؤون المرأة والطفولة: أمينة بريسيلا لونغو
🔹 وزير العدل، حارس الأختام، المكلف بحقوق الإنسان: يوسف توم
🔹 وزير التربية الوطنية، الازدواجية اللغوية، والترقية المدنية: أبوبكر عسيذك تشرومة
🔹 وزير الصحة العامة والوقاية: د. عبد المجيد عبد الرحيم
🔹 وزير المياه والطاقة: باساليت كانابي مارسيلين
🔹 وزيرة الشؤون الاجتماعية والتضامن والعمل الإنساني: زارا محمد عيسى
🔹 وزير الجيوش، شؤون المحاربين القدامى وضحايا الحرب: إسحاقا مالوا دجاموس
🔹 وزير الأمن العام والهجرة: علي أحمد أخباشة
🔹 وزير البنية التحتية، فك العزلة، وصيانة الطرق: أمير إدريس كوردا
🔹 وزير المعادن والنفط والجيولوجيا: ندولينودجي أليكس نايمباي
🔹 وزير التخطيط العمراني والتخطيط الإقليمي: عسيلك محمد حلطة
🔹 وزير الوظيفة العامة والحوار الاجتماعي: عبد الله مبودو مبامي
🔹 وزير الاتصالات والاقتصاد الرقمي والتحول الرقمي: بوكر ميشيل
🔹 وزير النقل والطيران المدني والأرصاد الجوية الوطنية: فاطمة غكوني ودي
🔹 وزير الثروة الحيوانية والإنتاج الحيواني: البروفيسور عبد الرحيم عواد عتيب
🔹 وزير الإنتاج والتصنيع الزراعي: كيدا بالا
🔹 وزير التجارة والصناعة: غيبولو فانغا ماثيو
🔹 وزير البيئة، الصيد البحري، والتنمية المستدامة: حسن بخيت دجاموس
🔹 وزير تنمية السياحة والثقافة والصناعات التقليدية: أبكر روزي تيغويل
🔹 وزير الشباب والرياضة: ميد حميد لوني
🔹 الوزير الناطق الرسمي باسم الحكومة: قاسم شريف
🔹 وزيرة، الأمينة العامة للحكومة، المكلفة بتعزيز الازدواجية اللغوية والعلاقات مع المؤسسات الكبرى: د. رمتو محمد أوتوين
🔹 وزير الدولة المكلف بالشؤون الخارجية والاندماج الإفريقي والتشاديين في الخارج: فاطمة الدين جارفا
🔹 وزير الدولة المكلف بالإدارة الإقليمية واللامركزية: أحمد عمر أحمد
🔹 وزير الدولة المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي والتدريب المهني: د. كوليت غابيري
🔹 وزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط والتعاون الدولي: فاطمة حرم عسيل
🔹 كاتب الدولة للمالية والميزانية: علي جدّا كامبارد
🔹 كاتبة الدولة لوزارة العدل وحقوق الإنسان: أميناتوا بيلو
🔹 كاتب الدولة لوزارة التربية الوطنية والازدواجية اللغوية والترقية المدنية: أحمد يوسف طاهر
🔹 كاتبة الدولة لوزارة الصحة العامة والوقاية: د. مبيندجي نتانجي فرانسيني
🔹 كاتبة الدولة لوزارة البنية التحتية، المكلفة بصيانة الطرق: هوا عبد الكريم أحمدي
🔹 كاتبة الدولة لوزارة النفط، المكلفة بشؤون المناجم والجيولوجيا: خديجة حسنة عبد الله
🔹 الأمين العام المساعد للحكومة: صالح بورما.