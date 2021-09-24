تشاد قلقة من انتشار مرتزقة روس من شركة فاغنر في القارة الأفريقية





صرح وزير الشؤون الخارجية والتكامل الإفريقي والتشاديين بالخارج ، شريف محمد زين يوم الخميس 23 سبتمبر لوكالة فرانس برس ، إن لديه "أسبابا" للقلق من وجود مرتزقة روس من شركة فاغنر في القارة الأفريقية.



قال وزير الخارجية التشادي شريف محمد زين الخميس 23 سبتمبر عن تورط شركة فاغنر الخاصة في إفريقيا "أي تدخل خارجي أينما كان يمثل مشكلة خطيرة للغاية على استقرار وأمن بلادي.



وأضاف بعد أن أشار إلى الهجمات التي تعرضت لها تشاد في أبريل ومايو ، خلال مقابلة مع وكالة فرانس برس على هامش اجتماعات الأمم المتحدة ، سيتم بذل كل شيء "لضمان حماية تشاد في جميع أنحاء أراضيها".



وفقا لشريف "هناك مرتزقة روس موجودون في ليبيا ، موجودون أيضًا في جمهورية إفريقيا الوسطى لدينا ما يدعو للقلق بشأن وجود هؤلاء المرتزقة لأن المهاجمين الذين هاجموا تشاد في أبريل وتسببوا في مقتل الرئيس السابق (إدريس ديبي) تم تدريبهم وتوجيههم من قبل شركة الأمن الخاصة فاغنر.



وردا على سؤال حول ما إذا كان لدى تشاد دليل على دخول هؤلاء المرتزقة الروس في تشاد ، أجاب الوزير بالنفي.



وأشار أيضًا إلى أنه "في 30 مايو ، تعرضت تشاد لهجوم بالقرب من حدود وسط إفريقيا ، مدعومًا بالتأكيد من الروس". وشدد الوزير على أن "لديه كل الأدلة على وجود هؤلاء الروس إلى جانب قوات وسط أفريقيا وهذا ما يثير قلقنا".



#أزمة مالي



وردا على سؤال حول عقد محتمل يمكن إبرامه بين السلطة التنفيذية المالية وفاغنر لنشر "مدربين" روس في مالي ، أكد شريف محمد زين أنه "حتى اليوم ، تؤكد الحكومة المالية أنه لا يوجد اتفاق مع هذه المجموعة" .



قال شريف "لقد قابلت زميلي المالي في الأمم المتحدة ، وأكد لي أنه لم يكن هناك تعامل حكومي مع فاغنر. لا يمكننا الحكم مسبقًا على شيء غير موجود"



وفي سياق مماثل دعا الرئيس التشادي الانتقالي ، الجنرال محمد إدريس ديبي إتنو ، نجل الرئيس الراحل ، في خطاب مسجل مسبقًا أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة ، يوم الخميس إلى زيادة المساعدات لدول الساحل في مواجهة صعود الجماعات الجهادية.



وقال "مع ترحيبه بالجهود التي تبذلها مختلف القوات المتدخلة في منطقة الساحل ، يؤكد تشاد على الحاجة الماسة لمزيد من الدعم متعدد الأوجه للقوات المشتركة (لمجموعة دول الساحل الخمس) والدول الأعضاء فيها".



التهديد "لا يقتصر على منطقة الساحل ، بل ينتشر بالفعل إلى كوت ديفوار ، بنين. ولا يستبعد أنه يؤثر على أفريقيا الوسطى" ، شدد رئيس الدبلوماسية التشادية في استحضار الكاميرون ، على الضربات بالفعل.