تشاد: مركز الدراسات للتنمية والوقاية من التطرف ينظم مائدة مستديرة حول دور وسائل الإعلام في استخدام الشبكات الاجتماعية



نظم مركز الدراسات للتنمية والوقاية من التطرف يوم الثلاثاء الموافق 10 يناير 2023 في مدينة أبيشي، عاصمة إقليم واداي ، مائدة مستديرة تعالج دور وسائل الإعلام المستقلة والاستخدام المسؤول لوسائل التواصل الاجتماعي في تعزيز ثقافات السلام وتقوية التماسك الاجتماعي وتعزيز حقوق الإنسان أثناء المرحلة الانتقالية.



افتتحت المائدة المستديرة رسميا في جامعة آدم بركة في أبيشي، تحت رئاسة الأمين العام لولاية واداي، أباكر حسين دجيغويدي.



وأشار إبراهيم موسى يوسف، نائب رئيس المجلس، إلى أن الهدف الرئيسي من الاجتماع هو الإتيان بالحلول المناسبة للحد من النزاعات التي تسببت في وفاة العديد من العائلات مؤكدا أنّ هذه الصراعات أدت إلى أعمال عنف دموية قٌتلت اثرها العديد من الرجال.



وفقًا لنائب رئيس المركز، إن تكرار هذه الصراعات في سياق اجتماعي وسياسي متوتر يجعلنا نخشى الأسوأ.

من جهته، رحب داود دونغوس تاجويلو، النائب الثالث لرئيس بلدية أبيشي، بوفد المركز، باسم سكان أبيشي. بعده، أكد أنه من واجب الجميع الحفاظ على سلام تشاد. ذلك لأن هذا السلام تراث مشترك ورثه الأسلاف لقرون وأجيال. بالنسبة له، يتعين على جميع التشاديين التعايش رغم انتماءاتهم العرقية والدينية.



وأشاد أباكر حسين ديديغي، الأمين العام لإقليم واداي والذي أدار انطلاق أعمال المائدة المستديرة، بخيار أبيشي لاستضافة اجتماعات المائدة المستديرة حول دور وسائل الإعلام المستقلة والاستخدام المسؤول عن وسائل التواصل الاجتماعي في تعزيز ثقافات السلام. وذلك لكون هذه الأعمال تتناسب تمامًا، حسب رأيه، مع رؤية الحكومة الانتقالية.



وأثبت أباكر حسين دجيغويدي أن إقليم واداي يضم وسائل إعلام عامة وخاصة تقوم بعمل مجزي على الرغم من المعوقات التي تواجهها. وبالتالي، فإن تقوية قدرتهم على تعزيز التماسك الاجتماعي أمر نبيل ويساهم في إنقاذ الأرواح.



وختم كلامه مشيرا إلى أن جانب الشبكات الاجتماعية المذكور في هذا الموضوع مهم للغاية، أخذا بعين الاعتبار التقدم التكنولوجي.