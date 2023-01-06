تشاد: مركز النون يدرب الشباب على تقنيات خلق فرص العمل



يدرب مركز النون ومنظمة سفراء السلام العالمي وشركاؤها الشباب الناطقين باللغة العربية حول موضوع: "كيفية تحويل الأفكار إلى مشاريع عملاقة".



يُعد مركز النون للدراسات البحثية والتطويرية مبادرة دولية رائدة تهدف إلى نشر التخطيط الشخصي في جميع أنحاء العالم من خلال التدريب.



أما بالنسبة لمنظمة سفراء السلام العالمي، فهي مبادرة تجمع بين الشباب والمديرين التنفيذيين والمعلمين والباحثين وأصحاب النوايا الحسنة من أجل تعزيز السلام والتنمية. تتحد هذه المراكز من أجل تنمية الشباب حول العالم.



وبحسب بشير صالح، رئيس اللجنة التنظيمية، فإن هذا التدريب يهدف إلى تسريع عملية تنمية الأفراد والمؤسسات. بالنسبة له، إن هذه السلسلة من التدريب في الفترة من 4 إلى 7 يناير 2022 ، مفتوحة للتلاميذ والطلاب والعاطلين عن العمل وموظفي الخدمة المدنية ورجال الأعمال والمدربين والأئمة والمدرسين والقادة.



في هذا اليوم الأول من التدريب، حدد المدرب الدكتور محمد ميمون أنه خلال الأيام الثلاثة، سيتم تجهيز المشاركين بالقوة والأسرار لجذب فرص النجاح، والتخطيط الشخصي الاستراتيجي، واستراتيجيات الأداء الأمثل، والتميز الأكاديمي ودورات التوجيه.



أخيرا، يدعو مركز النون الشباب للاستفادة من هذا التدريب المفيد للغاية.