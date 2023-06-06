تشاد: نداء من السياسيين والعسكريين السابقين لتنفيذ شفاف لاتفاق السلام في الدوحة



تنسيقية السياسيين العسكريين للدفاع والتطبيق الشامل لاتفاق الدوحة للسلام



في ظل تواصل الإخفاقات لوأد تنفيذ اتفاق الدوحة ،لاحظنا تحركات مريبة تقوم بها وزارة المصالحة الوطنية بالإتصال والعمل مع بعض المجموعات المصطنعة لتمرير أجندتها الخفية فيما يخص بتكوين لجنتي DDR و لجنة الاتصال العشرية. نشير بأنه قد تم تكوين اللجنة الثلاثية بطريقة غير سليمة قلما توصف بالغدر والتدليس من قبل نفس المجموعة والتي تسعى الآن لفعل الأمر نفسه. والذي نرفضه جملة وتفصيلا. ونرفض بأن نكون العوبة في يد وزارة المصالحة،لإبتزازنا لوأد أو تطبيق اتفاقية الدوحة بالتجزئة.

وعليه :

1. نرى بحتمية إشراكنا في تكوين لجنتي نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج (( DDR ولجنة الاتصال وتحديد معايرها.

2. إشراكنا في رسم تصور و تطبيق اتفاق الدوحة للسلام.

3. نرفض بأن تصبح اتفاقية الدوحة للسلام تجارة للإنتفاع منها من خلال التماطل في تطبيقها.



نشير بأنه لدينا تحركات داخل البرلمان لاستدعاء وزير المصالحة الوطنية لإستجوابه عن إخفاقاته وتجاوزاته في ما يخص إتفاق الدوحة للسلام. كما نفتقد في وزير المصالحة روح الحياد و محاباة مجموعات دون الأخرى.

وفي الختام نشكر شركاء السلام من المجتمع الدولي ودولة قطر لما لمسناه خلال تواصلنا معهم وإبداء نواياهم لتنفيذ اتفاق الدوحة بصورة صحيحة وكاملة تحت اشرافهم.



م/صديق محمد الأمين

أمين أمانة العلاقات الاستراتيجية وبرمجة المعلومات