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تشاد: وزير التعليم العالي يعقد الاجتماع الإداري لمؤسسات التعليم العالي لعام 2024


Alwihda Info | Par Sawda Charfadine Muhadjir - 18 Septembre 2024



تشاد: وزير التعليم العالي يعقد الاجتماع الإداري لمؤسسات التعليم العالي لعام 2024

عقد صباح البوم الثلاثاء وزير التعليم العالي والبحث العلمي والتكوين المهني الاجتماع الإداري لمؤسسات التعليم العالي لعام 2024م كان ذلك بقاعة كلية علوم الصحة البشرية بجامعة أنجمينا بحضور وزير التربية الوطنية وترقية المواطنة وأمين الدولة بوزارة التعليم العالي ورؤساء الجامعات والمعاهد العليا بالبلاد اضافة الي طاقم الوزارتين
وخلال هذه المناسبة قدم وزير التعليم العالي الدكتور توم ارديمي كلمة ضافية أشاد فيها بالجهود التي بذلت في العام الماضي مثني باتباع مؤسسات التعليم العالي المنهج الذي وضعته الوزارة في وقته المحدد ، مؤكدا بأن هذا العام أيضا سيكون كسابقه في النهج
كما قال أنه لاحظ هناك بعض الاخفاقات في بعض المؤسسات يجب أن تزال من ساحة التعليم العالي ( غياب المدرسين وعدم اتمام المقرر أحيانا والتنقل العشوائي ) مشيرا بأنه سيكون صارما في هذا حتى ينهض التعليم التشادي عاليا


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