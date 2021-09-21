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TCHAD

تشاد: ​اتحاد اللغة العربية يلمح إلى استئناف الاحتجاجات الشبابية في شأن المدرسة الوطنية للإدارة


Alwihda Info | Par Brahim Issa - 21 Septembre 2021



تشاد: ​اتحاد اللغة العربية يلمح إلى استئناف الاحتجاجات الشبابية في شأن المدرسة الوطنية للإدارة

حذر الاتحاد العام لمؤسسات دعم اللغة العربية بتشاد عبر بيانا صحفيا قدمه بعيد ظهر اليوم من احتجاجات شبابية مناهضة لقرارات المدرسة الوطنية للإدارة وخرقها لقرار المحكمة ، مؤكدا بطلان مسابقات المدرسة الوطنية للإدارة التي نُظمت صباح اليوم.

بعد حصر المبرارات التي تجعل قرار الصادر مؤخرا من المحكمة القاضي على إلغاء قرار تعليق مسابقة المدرسة الوطنية للإدارة باطل قانونيا ، وجه الاتحاد تحذيرات صريحة من وقوع احتجاجات او اعتصامات شبابية مناهضة لقرارات المتضاربة 

كما جاء في البيان : ومن هذا المنطلق فإنه يُحَمِّل الجهات المعنية المتسببة، ممثلة في إدارة المدرسة أو غيرها، المسؤولية الكاملة تجاه أي خطوات احتجاجية ربما يقوم بها الطلاب المحرومون من المشاركة في المسابقة.

وأكد البيان الذي تلاه رئيس الاتحاد العام لمؤسسات دعم اللغة العربية بتشاد الدكتور حسب الله مهدي فضلة أن إجراء مسابقة الدخول للمدرسة الوطنية يوم الثلاثاء 21 سبتمبر 2021م هو إجراء غير قانوني لأنه يستند إلى إعلان أبطلته المحكمة، وبالتالي لا يحق للمحكمة نفسها أن تعيد الشرعية للإعلان الذي أبطلته إلا بعد إجراءات الطعن والاستئناف المتعارف عليها قانونا.


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