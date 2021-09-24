تشاد: ​المجتمع المدني في دار وداي يدين بشدة الاشتباكات ويقترح حلولا



أدانت منصة منظمات المجتمع المدني في ولاية وداي في 23 سبتمبر أعمال العنف الدامية التي وقعت يوم الأحد الماضي في تيو بمحافظة وتستنكر السلوك غير الإنساني وغير المقبول الذي لا يحترم.



الصراع على الأراضي هو أصل العنف الطائفي الذي حدث يوم الأحد في تيو ، وفقًا لوزير العدل محمد أحمد الحبو ، وبلغ عدد القتلى ما لا يقل عن 27 قتيلا وأربعة جرحى.



وترى المنصة أن السلطات المحلية في الولاية مسؤولة عن هذا الصراع بعدم حل المشكلة قبل تدهورها. "لم تحل حكومة بلدنا بشكل نهائي هذه النزاعات الدموية التي تتكرر كل عام تقريبًا منذ اندلاعها في عام 2016" ، يأسف أبو القاسم محمد حسن ، المتحدثمنصة منظمات المجتمع المدني في ولاية وداي.



تقدم منصة منظمات المجتمع المدني في ولاية وداي مقترحات للحكومة : إنشاء مراكز أمنية مختلطة في جميع مناطق الصراع ؛ تأمين الحدود لمنع تداول الأسلحة والاتجار بها ؛ الشروع فوراً في نزع السلاح دون تمييز في جميع أنحاء الولاية ، مع احترام قواعد حقوق الإنسان ؛ وتحديد مثيري الشغب والمتواطئين معهم وتقديمه إلى المحاكم المختصة بالدولة لمحاسبتهم على أفعالهم.



طكما يُقترح إشراك منظمات المجتمع المدني في عملية الحل النهائي للنزاع ؛ دعم ومرافقة منظمات المجتمع المدني في حملة توعية حول السلام والتعايش السلمي والعيش المشترك ، وإسناد مناصب المسؤولية إلى المديرين التنفيذيين المحتمل والقادرين على حل جميع النزاعات قبل تدهورها.