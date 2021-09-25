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TCHAD

تشاد: ​وزير الدفاع يتهم الدول الكبرى بقتل المشير إدريس ديبي إتنو


Alwihda Info | Par Brahim Issa - 25 Septembre 2021



تشاد: ​وزير الدفاع يتهم الدول الكبرى بقتل المشير إدريس ديبي إتنو

تحدث الوزير المنتدب في رئاسة الجمهورية المكلف بالدفاع الوطني ، الجنرال يحيى داود إبراهيم ، في 24 سبتمبر 2021 أمام النواب حول الإصلاح العسكري.

وردا على سؤال حول التطورات القليلة في الجيش منذ الإصلاح الأخير للنظام الأساسي العسكري في عام 1992 ، اعترف الوزير بوجود "إخفاقات" لكنه أشار إلى حالات استثنائية ، لا سيما العدوان الذي أودى بحياة المشير التشادي. إدريس ديبي إتنو "سقط سلاح في متناول اليد.

وقال الوزير المكلف بالدفاع أمام الجمعية الوطنية يوم الجمعة "لقد تعرضنا لهجوم من قبل قوى دول كبيرة مما أدى الى مقتل رئيس دولتنا".

قال الجنرال يحي داود : "موت مشير تشاد ، رئيس دولتنا ، أثناء تعرضنا للهجوم من قبل قوى نعتقد ، من قبل دول الكبرى ، لقد قتلوا رئيس دولتنا ، سلاح في يده. وهل تعرفون كم عدد الأسلحة التي أعيدت إلى هذا البلد منذ عام 2006 حتى اليوم؟ كم مرة تعرضنا للهجوم؟ 

مضيفا صحيح ، الأخطاء بشرية ، كانت هناك أشياء منذ 90 لم تتقدم. كان هناك أشخاص جاءوا في عام 2000 وتم تعيينهم جنرالات. أنا لا أنكر ذلك ولكن هذا ما يهمني ، إنه التطبيق من هذا المرسوم وأعدكم به. لقد أدركنا أخطائنا لكنها لم تسقط على هذا النحو "


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