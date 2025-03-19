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تعزيز الروابط الإعلامية: زيارة الدبلوماسي الجزائري لدار الصحافة التشادية


Alwihda Info | Par سودة شرف الدين - 19 Mars 2025



تعزيز الروابط الإعلامية: زيارة الدبلوماسي الجزائري لدار الصحافة التشادية

دعا رئيس الاتحاد الصحفيين التشاديين، الدكتور عباس محمود طاهر، السفير الجزائري السيد فيصل جاوتي لزيارة مقر دار الصحافة التشادية صباح اليوم الثلاثاء. وقد كانت هذه الزيارة فرصة لمناقشة الاحتياجات والتحديات التي يواجهها عالم الصحافة في تشاد، ولبحث القضايا المشتركة في مجال الصحافة بين تشاد والجزائر.

خلال اللقاء، أشاد السفير الجزائري بالعلاقات التاريخية والعميقة بين البلدين في مختلف المجالات، بما في ذلك الصحافة. كما ذكر أن الجزائر تساهم بشكل متواضع في تكوين الصحفيين التشاديين من خلال التعاون المستمر والدعم الذي تقدمه لتشاد كل عام.

وأضاف السفير فيصل جاوتي أن اللقاء كان أيضًا فرصة للتعرف بشكل أفضل على بعضهما البعض واستكشاف الإمكانيات وفتح مشاريع جديدة يرغب الصحفيون التشاديون في تطويرها مع نظرائهم الجزائريين.

كما تحدث عن العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك التي تتعلق بالتعاون في سياق إقليمي ودولي، مشيرًا إلى الحاجة لليقظة في ما يتعلق بالكتابات والمعلومات نظرًا لأن مستقبل البلدين يعتمد على ذلك.

وفي ختام اللقاء، أكد السفير أن بلاده دائمًا في استعداد لدعم الصحفيين التشاديين في إطار هذا التعاون.


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