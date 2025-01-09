تفاصيل الهجوم المسلح على الحرس الرئاسي في تشاد



أعلن وزير الخارجية والمتحدث باسم الحكومة التشادية، عبد الرحمن غلام الله، أن المهاجمين الذين استهدفوا القصر الرئاسي بالعاصمة انجامينا مساء الأربعاء، الثامن من يناير 2025، ينتمون إلى عرقية واحدة.



وفي بيان أصدره يوم الخميس، التاسع من يناير 2025، أوضح عبد الرحمن غلام الله، خلال لقاء مع الدبلوماسيين المعتمدين في تشاد، تفاصيل الأحداث التي وقعت ليلة أمس في القصر الرئاسي. وصرح الوزير، خلال اجتماع عقد بقاعة وزارة الخارجية، أن مجموعة من الأفراد المسلحين بالمناجل والسكاكين والمقاليع هاجمت أربعة من أفراد الحرس الرئاسي، ما أدى إلى مقتل أحدهم وإصابة الآخرين بجروح. وكان هدف المهاجمين التوجه نحو المكتب المدني للرئاسة.



وأكد وزير الخارجية أن الهجوم لا علاقة له بأي منظمة إرهابية معروفة، مشيرًا إلى أن المهاجمين يتحدثون اللغة العربية الدارجة التشادية، ويحملون تمائم يعتقدون أنها تحميهم، بالإضافة إلى أنهم كانوا تحت تأثير الكحول.



وختم الوزير تصريحه بقوله: "المهاجمون ينتمون إلى نفس المجموعة العرقية، ولا يمكنني الكشف عن المزيد من التفاصيل في الوقت الحالي".