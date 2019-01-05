Alwihda Info
http://www.alwihdainfo.com
Accueil
Envoyer à un ami
Imprimer
Grand
Petit
Partager
POINT DE VUE

تقرير جديد من مايم كاست يبين ارتفاع حجم الرسائل الإلكترونية ذات المرفقات الضارة بنسبة 25 بالمائة


Alwihda Info | Par OAK Consulting - 5 Janvier 2019 modifié le 5 Janvier 2019 - 11:14

أحدث التقارير الفصلية لتقييم مخاطر أمن البريد الإلكتروني تبين أن الأنظمة الحالية لأمن البريد الإلكتروني تفوّت الكشف عن المرفقات الخطرة والملفات الخبيثة وهجمات انتحال الشخصية وعناوين الإنترنت الضارة


Matthew Gardiner, cybersecurity strategist at Mimecast
Matthew Gardiner, cybersecurity strategist at Mimecast

دبي، الإمارات العربية المتحدة، 05 يناير 2019 - أعلنت اليوم شركة مايم كاست المحدودة Mimecast Limited (رمزها في بورصة نيويورك MIME)، عن توفر أحدث تقاريرها الفصلية لتقييم مخاطر أمن البريد الإلكتروني، وهو تقرير مجمّع من الاختبارات التي تقيس فاعلية أنظمة أمن البريد الإلكتروني واسعة الانتشار. وأظهر تقرير الربع الحالي أن أنظمة أمن البريد الإلكتروني تفوّت الكشف عن أكثر من 25% من الرسائل الإلكترونية التي تحتوي على أنواع ملفات خطرة، بالمقارنة مع نتائج الربع السابق. 

 

يندر أن ترسل الملفات الخطرة عبر البريد الإلكتروني لأسباب مشروعة، ومنها الملفات التي تحمل امتدادات .jsp و .exe و .dll و .src، ويمكن استخدامها لتسهيل الهجمة. وتساعد تقارير مايم كاست الفصلية لتقييم مخاطر أمن البريد الإلكتروني المؤسسات على فهم أنواع التهديدات المنقولة عبر الرسائل الإلكترونية بشكل أفضل ومعرفة كيفية اختراقها لأنظمتها الأمنية الحالية. وكل ثلاثة أشهر، تقوم مايم كاست بتجميع نتائج الاختبارات والتقارير الفردية المرتبطة بالتقرير لتنشر النتائج للقطاع، حيث قامت حتى الآن بفحص ما يزيد على 180 مليون رسالة إلكترونية اعتبرتها الأنظمة القائمة "آمنة". ومن بين تلك الرسائل، وجدت الاختبارات أن 16,581 رسالة إلكترونية تحتوي على أنواع خطرة من الملفات. 

 

كما بيّن التقرير أن الأنظمة المستخدمة لأولئك المزودين لم تتمكن من الكشف عن 21,183,014 رسالة بريد إغراقي و 17,403 مرفق خبيث و 42,350 هجمة انتحال شخصية و 205,363 عنوان إلكتروني خبيث جميعها تم توصيلها إلى صناديق الوارد للمستخدمين. ويستنتج التقرير الأخير أن نسبة 12% من كافة الرسائل الإلكترونية التي اعتبرت آمنة وخاضعة للتصفية كانت رسائل غير مرغوبة، وبالتالي تم التعامل معها بشكل خاطئ. 

 

في هذا السياق قال ليندسي جاك، مدير خدمات الأمن لدى مايم كاست: "شهدت مايم كاست ارتفاعاً في فعالية الأمن مقارنة بالمزودين التقليديين، إلى جانب توفير المعلومات المفصّلة حول انتشار التهديدات من مختلف الأنواع. يوفر تقرير تقييم مخاطر أمن البريد الإلكترونر أفكاراً متعمقة لعملائنا حول أنواع الهجمات التي تهدد أعمالهم، ومنها الهجمات التي تستهدف كبار المسؤولين التنفيذيين واستغلال الثغرات في خدمات التخزين السحابية إلى جانب هجمات انتحال الشخصية التي تستهدف الموظفين في الأقسام القانونية والمالية والإدارية فضلاً عن هجمات الهندسة الاجتماعية ضد المسؤولين التنفيذيين. تساعد مايم كاست المؤسسات على فهم كيفية المقارنة مع المؤسسات الأخرى في مناطقهم الجغرافية أو القطاع الذي تعمل فيه، كما أن تلك التقارير توفر أفكاراً مفصلة حول ازدياد الأنواع الجديدة من البرمجيات الخبيثة وأبرز التوجهات في حملات البريد الإلكتروني." 

 

بدوره قال ماثيو غاردينر، الخبير الاستراتيجي للأمن الإلكتروني لدى مايم كاست: "يعمل المجرمون الإلكترونيون باستمرار على تعديل هجمات البريد الإلكتروني لتتكيف مع المتغيرات، باحثين باستمرار عن طرق جديدة للتحايل على الحلول الأمنية التي تعتمد بشكل كبير على الكشف القائم على السمعة أو مضاهاة تواقيع الملفات - حيث شهدنا خلال الربع المنصرم ارتفاعاً كبيراً وملموساً في أعداد الرسائل الإلكترونية التي تحتوي أنواعاً ضارة من الملفات. تستخدم مايم كاست طبقات وأنواعاً متعددة من محركات الكشف عن الهجمات إلى جانب إمكانات التحليل عالية الأداء ومجموعة متنوعة من مصادر استقصاء التهديدات والتحليل البشري المحوسب لتحديد وإيقاف الرسائل الإلكترونية غير الآمنة ومنعها من الوصول إلى صندوق الوارد لدى عملائنا."



A NE PAS MANQUER

TCHAD - 03/01/2019

Tchad : des blessés des affrontements au nord évacués à N'Djamena

Tchad : des blessés des affrontements au nord évacués à N'Djamena

Tchad : les députés adoptent l'ordonnance sur le serment confessionnel Tchad : les députés adoptent l'ordonnance sur le serment confessionnel 03/01/2019

Populaires

La Libye lance un mandat d'arrêt contre plusieurs chefs rebelles tchadiens

04/01/2019

Tchad : La mise en oeuvre des réformes est "réussie", Président de l'Assemblée

04/01/2019

Tchad : au Mayo-Kebbi ouest, un nouveau délégué de police face à l'insécurité

04/01/2019
Vidéo à la Une
Tchad : Le procureur met en garde "ceux qui pensent défier la loi"
Lire la suite
TRIBUNE & DEBATS

POINT DE VUE - 03/01/2019 - Sire SY

Ce que Africa WorldWide retient des 7 ans de Macky

Ce que Africa WorldWide retient des 7 ans de Macky

Ils sont venus, ils étaient tous là à Genève même les séparatistes polisariens et leur pote, l'Algérie Ils sont venus, ils étaient tous là à Genève même les séparatistes polisariens et leur pote, l'Algérie 07/12/2018 - Farid Mnebhi

ANALYSE - 29/12/2018 - Aliou TALL

Gilets jaunes : Et s'ils étaient noirs et arabes ?

Gilets jaunes : Et s'ils étaient noirs et arabes ?

Afrique : l’assurance affinitaire, un marché en devenir Afrique : l’assurance affinitaire, un marché en devenir 28/12/2018 - Namissa Rakoto

REACTION - 03/01/2019 - Farid Mnebhi

Tribune : Les morpions algériens et français en plein délire !​

Tribune : Les morpions algériens et français en plein délire !​

L'inoubliable massacre d'Arhiba... (épisode 3) L'inoubliable massacre d'Arhiba... (épisode 3) 18/12/2018 - Mohamed Qayaad

À propos d'Alwihda - Historique du journal - Contact - Newsletter -
Plan du site | RSS Syndication | Tags
© 2018 Alwihda Info
Alwihda Info n'est pas responsable des contenus provenant de sites Internet externes.