تنصيب محمد عجيلي كشلا كاسر سلطانا جديدا لانجمينا وضواحيها



نُصب محمد عجيلي كشلا كاسر في 15 ديسمبر على رأس سلطانة انجمينا وفق النط العُرفي للأسرة ، خلفا لوالده الذي وفته المنية في 13 ديسمبر 2021.



وفي ذات الإطار أقيم جنازة الراحل كشلا محمد كاسر هذا الأربعاء في مقبرة الأسرة داخل أراضي القصر.

