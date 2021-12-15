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تنصيب محمد عجيلي كشلا كاسر سلطانا جديدا لانجمينا وضواحيها


Alwihda Info | Par Brahim Issa - 15 Décembre 2021



تنصيب محمد عجيلي كشلا كاسر سلطانا جديدا لانجمينا وضواحيها

نُصب محمد عجيلي كشلا كاسر في 15 ديسمبر على رأس سلطانة انجمينا وفق النط العُرفي للأسرة ، خلفا لوالده الذي وفته المنية في 13 ديسمبر 2021.

وفي ذات الإطار أقيم جنازة الراحل كشلا محمد كاسر هذا الأربعاء في مقبرة الأسرة داخل أراضي القصر.



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