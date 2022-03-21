جاكو : إذا كانت الحكومة الإنتقالية جادة في الحوار المسبق لأحضرت الصحافة الحرة في تغطيته



كشف نائب رئيس وفد جبهة الوفاق من أجل التغيير بتشاد في الدوحة للوحدة انفو بأن الحكومة الانتقالية ليست جادة في سعيها حتى الساعة ، مبرراً ذلك بتغييب الصحافة الخاصة في تغطية الحوار المسبق ، وفقا لشريف جاكو ان الحوار يحتاج آليات الضغط من الشعب التشادي من أجل إنجاحه خاصة المثقفين.



وأكد جاكو للوحدة إنفو أن الحركات العسكرية توصلت بالفعل إلى تكوين لجنة من ١٤ عضو ، هذه اللجنة تمثل فقط المجموعات العسكرية المسلحة (مجموعة قطر وروما سابقا) لأن الحوار عسكري بحت ، مضيفا إن لجنة قطر في سعيها لإعداد أجندة تفاوضية لتقديم لدى الوسيط القطري والذي بدوره يقوم بتحديد الإطار النظري والعملي للمفاوضات عندما يمتلك كل الأجندات مشيراً إلى انه حتى اللحظة ليس هناك موعد محدد لبدء المفاوضات.



واوضح جاكو بأن كل المؤشرات تدل على أن قطر أبدت استعدادها بأن تكون وسيطا ، مضيفا الدور القطري على ما يبدو جاد بالفعل ، وقطر تريد أن تصل إلى السلام يرضي الجميع ، وتخاف من سمعتها ومن مصلحتها نجاح الحوار.



وفيها يتعلق بمطالبة البعض بالعودة إلى البلاد قال جاكو : نعم هناك من يبحث عن سلام وضمانات عودته إلى انجمينا ، ويرى جاكو إنه ليس من المعقول أن يحمل احد السلاح من اجل التغيير ، ويعود انجمينا دون شروط إصلاح.