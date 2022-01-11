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حاكم إقليم كانم "سكان كانم لم يقتلوا ديبي بل سقط الرئيس في أرض المعركة ، إذن ما ذنب السكان ؟ "


Alwihda Info | Par Brahim Issa - 10 Janvier 2022



حاكم إقليم كانم "سكان كانم لم يقتلوا ديبي بل سقط الرئيس في أرض المعركة ، إذن ما ذنب السكان ؟ "

نفى حاكم إقليم كانم الجنرال عثمان إبراهيم جمعة في مقابلة حصرية له ، مضايقة سكان كانم من قبل الجيش قائلا : هذه مجرد أكاذيب ألفها ذوي النوايا السيئة سيما الذين في المهجر بغرض اختلاق فجوة بين الجيش والشعب ، في حين أن سكان كانم لم يلتف إلى تلك الدعايات المفتنة.

وفقا للحاكم صحيح أن الرئيس الراحل ، المشير إدريس ديبي إتنو ، سقط في أراضي كانم ، في اشتباك حربي مع متمردين مسلحين ومدعومين من دول كبيرة قادمين من ليبيا ، إذن ما ذنب سكان كانم حتى يضايقهم أحد ؟ وقال : "سكان كانم لم يقتلوا ديبي".

وساق حديثه مضيفا أكرر هذه مجرد شائعات لا أساس لها ، يروجها البعض لأغراض سياسية والغالبية منهم في المهجر ، لو فعلا يوجد مضايقات كما يشاع الآن لوصلنا شكاوي الشعب ، ويضيف منذ أن توليت مسؤولية المنطقة لم أصادف أي شكوى لا في المحكمة ولا لدى مكتبي المدني وقال لو هؤلاء المروجون لديهم ادلة كافية لإدانة الجنود فليأتو بها.

ودعا الحاكم جميع سكان كانم إلى عدم الانصياع لهذه الشائعات التي تهدف إلى النيل من السمعة الطيبة للمنطقة ، وكما نصح المروجين بالتوقف لأن هذه اللفتة لن تنجح ، وختم بقوله "اتركوا سكان كانم في عافيتها وعفويتها وكرمها الأصيل".

ونذكر أنه وردت أنباء عن مضايقات لسكان كانم ، خاصة في شمالها من قبل الجيش ، مما أعاق سير حياتهم بشكل طبيعي، الأمر دفع منظمة الوفاق التشادي للدفاع عن حقوق الإنسان إعلان عن بدء تحقيق حول هذه الشائعات.


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