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حاكم ولاية وداي يتفقد أحوال المصابين بمستشفى مدينة ابشي


Alwihda Info | Par Nour - 27 Janvier 2023



حاكم ولاية وداي يتفقد أحوال المصابين بمستشفى مدينة ابشي
حاكم ولاية وداي يتفقد أحوال المصابين بمستشفى مدينة ابشي .

بعد الحادث الذي وقع بين مدينة أم حجر وأبشي بسن حافلةً تابعة لوكالة ابو إسلام وشاحنة كبيرة واقفة.بهذا قام والي ولاية وداي بشر علي سليمان بزيارة إلي المستشفي لتفقد أحوال المصابين . تأسف الحاكم علي هذا الحادث المؤلم. وتمني الشفاء للمرضي والمحرومين.ربنا يرحمهم .


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